Польща запропонувала США виробляти ракети до Patriot спільно з Україною

Магдалена Собковяк-Чарнецька під час візиту до Вашингтона запропонувала США виробляти перехоплювачі для систем ППО Patriot спільно з Україною і для безпеки розмістити підприємство на польській території.



Про це пише PAP, повідомляє



За її словами, пропозиція польської сторони має на меті «врахувати певні побоювання США» щодо розміщення виробництва Patriot на українській території з безпекових причин.



«<…> І сьогодні ми запропонували, щоб це була тристороння співпраця, тобто між Сполученими Штатами, Україною, а також Польщею, адже йдеться про безпеку цього виробництва, щоб воно просто здійснювалося в безпечному місці», — каже заступниця міністра.



Собковяк-Чарнецька також запропонувала, щоб у Польщі розташовувався «сервісний центр» для ракет-перехоплювачів — мовляв, через геополітичне розташування та швидкий розвиток оборонно-промислового комплексу Польщі.



«Це продукт, який потрібен фактично у всьому світі. Звідси й наша пропозиція взяти участь у такому спільному виробництві», — додала вона.



Виробництво Patriot



Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський казав, що разом із президентом США Дональдом Трампом він «політично» розв’язав питання про виробництво ракет до Patriot в Україні. Він закликав, аби технічні команди та представники міністерств «почали працювати над цим без пауз, щоб отримали ліцензію якомога швидше й почали виробництво в Україні».



Трамп також підтверджував, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.



«Мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо їм (українцям — ред.) право робити Patriot. Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтеся і швидко впораєтеся. Ми про це говорили», — сказав Трамп.



За даними Reuters, поки виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України відбуватиметься в Німеччині або іншій європейській країні. До України його перенесуть уже після завершення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступниця міністра національної оборони Польщіпід час візиту до Вашингтона запропонувала США виробляти перехоплювачі для систем ППО Patriot спільно з Україною і для безпеки розмістити підприємство на польській території.Про це пише PAP, повідомляє Громадське За її словами, пропозиція польської сторони має на меті «врахувати певні побоювання США» щодо розміщення виробництва Patriot на українській території з безпекових причин.«<…> І сьогодні ми запропонували, щоб це була тристороння співпраця, тобто між Сполученими Штатами, Україною, а також Польщею, адже йдеться про безпеку цього виробництва, щоб воно просто здійснювалося в безпечному місці», — каже заступниця міністра.Собковяк-Чарнецька також запропонувала, щоб у Польщі розташовувався «сервісний центр» для ракет-перехоплювачів — мовляв, через геополітичне розташування та швидкий розвиток оборонно-промислового комплексу Польщі.«Це продукт, який потрібен фактично у всьому світі. Звідси й наша пропозиція взяти участь у такому спільному виробництві», — додала вона.Нагадаємо, раніше президент Україниказав, що разом із президентом США Дональдом Трампом він «політично» розв’язав питання про виробництво ракет до Patriot в Україні. Він закликав, аби технічні команди та представники міністерств «почали працювати над цим без пауз, щоб отримали ліцензію якомога швидше й почали виробництво в Україні».Трамп також підтверджував, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.«Мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо їм (українцям — ред.) право робити Patriot. Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтеся і швидко впораєтеся. Ми про це говорили», — сказав Трамп.За даними Reuters, поки виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України відбуватиметься в Німеччині або іншій європейській країні. До України його перенесуть уже після завершення війни.

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