Близько 10 людей загинули, 100 - поранені після російського удару по полігону на Київщині





Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише



За його словами, унаслідок російської атаки на Київщину загинули 10 людей, а ще близько сотні зазнали поранень різного ступеня важкості.



За цим фактом Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.



Водночас розпочато ще одне кримінальне провадження — за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу.



Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.



Удар по полігону на Київщині



Удень 24 липня в Київській області та Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Після цього в столиці та області лунали вибухи.



Згодом, коментуючи цю денну атаку, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик в етері «Апостроф TV» повідомляв, що під ударом опинився полігон, де в цей час відбувалася виставка озброєння.



«Українська рада зброярів» пізніше також підтвердила удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Там наголосили, що інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні розпочали кримінальне провадження після російського удару по полігону на Київщині, унаслідок чого постраждали близько сотні людей.Про це повідомив генеральний прокурор, пише Громадське За його словами, унаслідок російської атаки на Київщину загинули 10 людей, а ще близько сотні зазнали поранень різного ступеня важкості.За цим фактом Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.Водночас розпочато ще одне кримінальне провадження — за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу.Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.Удень 24 липня в Київській області та Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Після цього в столиці та області лунали вибухи.Згодом, коментуючи цю денну атаку, засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик в етері «Апостроф TV» повідомляв, що під ударом опинився полігон, де в цей час відбувалася виставка озброєння.«Українська рада зброярів» пізніше також підтвердила удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Там наголосили, що інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася.

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