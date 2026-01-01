На Київщині влучили у приватний спорткомплекс, а не полігон ЗСУ, - Ігнат





Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє Руслана Олійника.



"Це не полігон, це спортивний комплекс, він приватний і до військових відношення немає", - наголосив Ігнат.



Він наголосив, що тепер правоохоронці мають дати оцінку діям організаторів заходу.



Олійник розповів, що роботи з ліквідації наслідків балістичного удару по Київщині тривають - на місці обстрілу працюють всі оперативні служби.



"Унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Інформація щодо кількості загиблих і поранених уточнюється", - йдеться у його заяві.



Він додав, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.



Що передувало



Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська завдали удару балістичними ракетами по Київській області. Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район.



Унаслідок атаки є загиблі та поранені. За попередніми даними, жертвами обстрілу стали 10 людей, ще близько сотні отримали травми різного ступеня тяжкості.



Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що правоохоронці відкрили два кримінальних провадження.



Одне стосується воєнних злочинів за ст. 438 ККУ, інше - за ч. 3 ст. 367 ККУ щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що могло призвести до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська балістика влучила у приватний спорткомплекс на Київщині, а не полігон ЗСУ.Про це заявив речник Повітряних сил, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE та допис т.в.о. голови Київської обласної держадміністрації"Це не полігон, це спортивний комплекс, він приватний і до військових відношення немає", - наголосив Ігнат.Він наголосив, що тепер правоохоронці мають дати оцінку діям організаторів заходу.Олійник розповів, що роботи з ліквідації наслідків балістичного удару по Київщині тривають - на місці обстрілу працюють всі оперативні служби."Унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Інформація щодо кількості загиблих і поранених уточнюється", - йдеться у його заяві.Він додав, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська завдали удару балістичними ракетами по Київській області. Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район.Унаслідок атаки є загиблі та поранені. За попередніми даними, жертвами обстрілу стали 10 людей, ще близько сотні отримали травми різного ступеня тяжкості.Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що правоохоронці відкрили два кримінальних провадження.Одне стосується воєнних злочинів за ст. 438 ККУ, інше - за ч. 3 ст. 367 ККУ щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що могло призвести до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

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