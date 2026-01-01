Воїн з Волині навчає прикордонників працювати з безпілотниками

Артем Шнайдер із Вишнівської громади Ковельського району десять років служить у 6 Волинському прикордонному загоні.



Після виконання бойових завдань у складі Сил безпілотних систем під командуванням «Мадяра» він повернувся на Волинь, де нині очолює відділення повітряної розвідки та навчає прикордонників працювати з безпілотниками.



Історію військовослужбовця розповіли у пресцентрі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, пише



Свій шлях у Держприкордонслужбі 30-річний військовослужбовець розпочав у 2016 році з охорони українсько-білоруської ділянки державного кордону. Згодом виконував бойові завдання у Краматорському та Лисичанському прикордонних загонах під час проведення АТО/ООС.



У 2019 році після повернення на Волинь Артем Шнайдер, який має позивний «Яструб», став оператором безпілотних літальних апаратів. Саме тоді він опанував керування своїм першим дроном та повітряну розвідку. Нині військовослужбовець працює з усіма безпілотниками коптерного типу.



Нещодавно прикордонник повернувся зі служби у Силах безпілотних систем під командуванням «Мадяра», де протягом шести місяців виконував бойові завдання. Там він працював у екіпажі важких ударних дронів «Вампір» та відповідав за спорядження безпілотників боєприпасами.



«Я готував коптер до зльоту для ураження противника. Коли російські військові переходили в наступ, ми бомбили їх, знищували техніку, вибивали з бліндажів, окопів і будівель. Таким чином допомагали нашим підрозділам утримувати позиції», — розповів Артем Шнайдер.



За словами військовослужбовця, навчитися керувати безпілотниками може кожен, однак головне — зберігати холодний розум у будь-якій ситуації.



«Під час навчання може й не бути якихось надзвичайних ситуацій, адже кожен дрон має свої особливості та характеристики польоту. Моя порада новачкам: бути зібраними та ніколи не панікувати, а робити все можливе, щоб зберегти свій дрон», — зазначив прикордонник.



Нині Артем Шнайдер очолює відділення повітряної розвідки одного з підрозділів Волинського прикордонного загону та передає свій бойовий досвід побратимам, навчаючи їх ефективно використовувати безпілотні системи для охорони державного кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штаб-сержантіз Вишнівської громади Ковельського району десять років служить у 6 Волинському прикордонному загоні.Після виконання бойових завдань у складі Сил безпілотних систем під командуванням «Мадяра» він повернувся на Волинь, де нині очолює відділення повітряної розвідки та навчає прикордонників працювати з безпілотниками.Історію військовослужбовця розповіли у пресцентрі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, пише Суспільне Свій шлях у Держприкордонслужбі 30-річний військовослужбовець розпочав у 2016 році з охорони українсько-білоруської ділянки державного кордону. Згодом виконував бойові завдання у Краматорському та Лисичанському прикордонних загонах під час проведення АТО/ООС.У 2019 році після повернення на Волинь Артем Шнайдер, який має позивний «Яструб», став оператором безпілотних літальних апаратів. Саме тоді він опанував керування своїм першим дроном та повітряну розвідку. Нині військовослужбовець працює з усіма безпілотниками коптерного типу.Нещодавно прикордонник повернувся зі служби у Силах безпілотних систем під командуванням «Мадяра», де протягом шести місяців виконував бойові завдання. Там він працював у екіпажі важких ударних дронів «Вампір» та відповідав за спорядження безпілотників боєприпасами.«Я готував коптер до зльоту для ураження противника. Коли російські військові переходили в наступ, ми бомбили їх, знищували техніку, вибивали з бліндажів, окопів і будівель. Таким чином допомагали нашим підрозділам утримувати позиції», — розповів Артем Шнайдер.За словами військовослужбовця, навчитися керувати безпілотниками може кожен, однак головне — зберігати холодний розум у будь-якій ситуації.«Під час навчання може й не бути якихось надзвичайних ситуацій, адже кожен дрон має свої особливості та характеристики польоту. Моя порада новачкам: бути зібраними та ніколи не панікувати, а робити все можливе, щоб зберегти свій дрон», — зазначив прикордонник.Нині Артем Шнайдер очолює відділення повітряної розвідки одного з підрозділів Волинського прикордонного загону та передає свій бойовий досвід побратимам, навчаючи їх ефективно використовувати безпілотні системи для охорони державного кордону.

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