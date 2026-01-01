Росіяни знищили майже пів мільйона підручників: що буде з школярами в Луцьку





Про це у коментарі журналістам сайту Віталій Бондар.



«Міністерство визначило певні терміни, за які воно має надати підручники. Наприклад, книжки для 9 класів мають надати до 1 вересня. Зараз поки не на часі говорити про те, чи чого не вистачає. Ближче до цієї дати буде зрозуміла уся картина», – зазначив він.



За словами Бондаря, для учнів 4 класів термін постачання підручників ще довший.



«Щодо 4 класів, то підручники мають надати аж до 1 жовтня, а для діток з особливими освітніми потребами – до 1 грудня. Можливо, наші підручники якісь теж там згоріли, а може, їх навіть не встигли ще видрукувати. Ми не знаємо. Але, скоріш за все, така ситуація по всій країні», – пояснив посадовець.



У Міністерстві освіти повідомили, що частину накладу вже встигли надрукувати, запакувати та підготувати до відправлення в школи, однак усе було знищено внаслідок російської атаки. Тепер ці підручники доведеться друкувати повторно.



Поки триватиме повторний друк, у разі потреби учні зможуть користуватися електронними версіями підручників.



Водночас у МОН наголошують, що втрачений наклад є лише частиною загального замовлення. Станом на 22 липня до українських шкіл уже доставили понад 1,4 мільйона нових підручників, а їхнє постачання триває. Тож чи торкнеться затримка саме луцьких шкіл, стане зрозуміло ближче до початку навчального року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через російський удар знищено 410 тис. підручників, які мали отримати українські школярі перед початком нового навчального року. Через це частину книжок доведеться друкувати повторно, а їхнє постачання до шкіл може затриматися на кілька місяців. Чи вплине це на забезпечення підручниками луцьких школярів, наразі сказати складно.Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповів очільник департаменту освіти Луцької міської ради«Міністерство визначило певні терміни, за які воно має надати підручники. Наприклад, книжки для 9 класів мають надати до 1 вересня. Зараз поки не на часі говорити про те, чи чого не вистачає. Ближче до цієї дати буде зрозуміла уся картина», – зазначив він.За словами Бондаря, для учнів 4 класів термін постачання підручників ще довший.«Щодо 4 класів, то підручники мають надати аж до 1 жовтня, а для діток з особливими освітніми потребами – до 1 грудня. Можливо, наші підручники якісь теж там згоріли, а може, їх навіть не встигли ще видрукувати. Ми не знаємо. Але, скоріш за все, така ситуація по всій країні», – пояснив посадовець.У Міністерстві освіти повідомили, що частину накладу вже встигли надрукувати, запакувати та підготувати до відправлення в школи, однак усе було знищено внаслідок російської атаки. Тепер ці підручники доведеться друкувати повторно.Поки триватиме повторний друк, у разі потреби учні зможуть користуватися електронними версіями підручників.Водночас у МОН наголошують, що втрачений наклад є лише частиною загального замовлення. Станом на 22 липня до українських шкіл уже доставили понад 1,4 мільйона нових підручників, а їхнє постачання триває. Тож чи торкнеться затримка саме луцьких шкіл, стане зрозуміло ближче до початку навчального року.

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