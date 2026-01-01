У Луцьку винесли вирок жінці за спробу відкупити від ТЦК знайомого-дезертира





Про це йдеться у вироку суду від 22 липня, передає



Інцидент стався 21 квітня в селі Підгайці, що є центром однойменної громади на Волині. Під час патрулювання поліцейські офіцери громади зупинили для перевірки документів місцевого жителя. Під час перевірки за правоохоронними базами даних з'ясувалося, що чоловік має статус «дезертир», оскільки самовільно залишив військову частину.



Поліцейські запропонували йому проїхати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), на що той погодився.



У цей час у події втрутилася його п'яна знайома – уродженка Луцька, яка працює продавчинею в зоомагазині. Попри попередження про кримінальну відповідальність, жінка наполегливо пропонувала правоохоронцям 500 доларів, аби ті «заплющили очі» та не відвозили чоловіка до ТЦК.



Рішення суду



Правоохоронці від хабаря відмовилися та зафіксували злочин на нагрудні бодікамери. Проти жінки відкрили кримінальне провадження за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.



Під час судового засідання обвинувачена, яка виховує двох малолітніх дітей, повністю визнала свою вину та щиро розкаялася.



Суд урахував як пом'якшувальні обставини (щире каяття, наявність дітей, активне сприяння розслідуванню), так і обтяжуючу – вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.



Суд ухвалив рішення визнати жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд обрав покарання місцевій жительці, яка намагалася дати хабар поліцейським, аби ті не доправляли до ТЦК та СП чоловіка, що перебував у розшуку.Про це йдеться у вироку суду від 22 липня, передає Район.Луцьк Інцидент стався 21 квітня в селі Підгайці, що є центром однойменної громади на Волині. Під час патрулювання поліцейські офіцери громади зупинили для перевірки документів місцевого жителя. Під час перевірки за правоохоронними базами даних з'ясувалося, що чоловік має статус «дезертир», оскільки самовільно залишив військову частину.Поліцейські запропонували йому проїхати до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), на що той погодився.У цей час у події втрутилася його п'яна знайома – уродженка Луцька, яка працює продавчинею в зоомагазині. Попри попередження про кримінальну відповідальність, жінка наполегливо пропонувала правоохоронцям 500 доларів, аби ті «заплющили очі» та не відвозили чоловіка до ТЦК.Правоохоронці від хабаря відмовилися та зафіксували злочин на нагрудні бодікамери. Проти жінки відкрили кримінальне провадження за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.Під час судового засідання обвинувачена, яка виховує двох малолітніх дітей, повністю визнала свою вину та щиро розкаялася.Суд урахував як пом'якшувальні обставини (щире каяття, наявність дітей, активне сприяння розслідуванню), так і обтяжуючу – вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.Суд ухвалив рішення визнати жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

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