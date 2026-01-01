25 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження журналіст та військовий Костянтин Яворський (на фото).
Також день народження святкують заслужена артистка України Галина Кажан, генеральний директор ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха, адвокат Віталій Жуковський, громадський активіст, підприємець Олександр Дмитрук, спортсмен та тренер Віталій Андрейчук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван та Михайло.
Зичимо усім міцного здоров’я, довголіття та достатку.
25 липня 1866 року народився Модест Левицький – лікар за фахом, письменник, композитор, педагог, відомий діяч культури.
Після закінчення університету чотири роки – з 1893-го по 1897-й – працював повітовим лікарем у Ковелі. Тут він знайомиться з родиною Косачів, відвідав Колодяжне, лікував і консультував Лесю Українку.
Похований на православному цвинтарі у Луцьку (нині сквер на проспекті Волі).
У цей день 1992-го у Луцьку відбулося віче, під час якого проголосили, що згідно зі статутом УПЦ КП все майно УПЦ МП і УАПЦ належить УПЦ КП, що єпископів Миколая та Варфоломія за зраду Церкві звільнено зі займаних посад, що новим єпископом Луцьким і Володимир-Волинським призначено єпископа Спиридона (Бабського), що в Свято-Троїцькому соборі обрано нову парафіяльну раду Київського патріархату.
25 липня в Україні та світі відзначають Успіння праведної Анни, День системного адміністратора та День кулінарів.
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Також день народження святкують заслужена артистка України Галина Кажан, генеральний директор ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха, адвокат Віталій Жуковський, громадський активіст, підприємець Олександр Дмитрук, спортсмен та тренер Віталій Андрейчук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван та Михайло.
Зичимо усім міцного здоров’я, довголіття та достатку.
25 липня 1866 року народився Модест Левицький – лікар за фахом, письменник, композитор, педагог, відомий діяч культури.
Після закінчення університету чотири роки – з 1893-го по 1897-й – працював повітовим лікарем у Ковелі. Тут він знайомиться з родиною Косачів, відвідав Колодяжне, лікував і консультував Лесю Українку.
Похований на православному цвинтарі у Луцьку (нині сквер на проспекті Волі).
У цей день 1992-го у Луцьку відбулося віче, під час якого проголосили, що згідно зі статутом УПЦ КП все майно УПЦ МП і УАПЦ належить УПЦ КП, що єпископів Миколая та Варфоломія за зраду Церкві звільнено зі займаних посад, що новим єпископом Луцьким і Володимир-Волинським призначено єпископа Спиридона (Бабського), що в Свято-Троїцькому соборі обрано нову парафіяльну раду Київського патріархату.
25 липня в Україні та світі відзначають Успіння праведної Анни, День системного адміністратора та День кулінарів.
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