Чи очікувати магнітні бурі 25 липня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 25 липня: прогноз
У суботу, 25 липня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.

Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності.

За даними Meteoprog, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

У суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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