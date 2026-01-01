Чи очікувати магнітні бурі 25 липня: прогноз

У суботу, 25 липня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності.За даними Meteoprog, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.У суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.