Чи очікувати магнітні бурі 25 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У суботу, 25 липня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.
Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності.
За даними Meteoprog, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.
У суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.
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Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності.
За даними Meteoprog, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.
У суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.
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