Матеріальні блага та проросійські зв’язки: чому волинське духовенство МП не підтримує Томос





Відбувався Собор у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі -



На цьому Соборі УПЦ МП вирішила, що не братиме участі у створені єдиної Української помісної церкви. Причина цьому – вважають надання Томосу «штучним і нав’язаним ззовні». Також під час Собору визнали незаконними дії Вселенського патріархату щодо надання автокефалії Українській Церкві.



«Собор єпископів наголошує, що процес надання так званого Томосу про автокефалію є штучним, нав’язаним ззовні, не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України. За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим», – наголошується у постанові собору.



Представник УПЦ МП з Волині теж був на цьому Соборі та підтримав рішення Собору. Отож, журналісти з’ясували, чому проти Томосу впливові волинські церковні діячі. Ми дослідили їхні приватні інтереси та те, як створення Єдиної Помісної Церкви може завадити їм.



Приватний будинок у рідному селі за свічковий бізнес



Участь у соборі, який виступив проти автокефальної церкви в Україні, в якості тимчасового члена взяв очільник Волинської єпархією УПЦ єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл. Він офіційно підтримав позицію УПЦ МП проти надання Томосу. Як відомо, Нафанаїл підпорядковується Предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрію (Березовському) та настоятелю Свято-Почаївської Лаври митрополиту Володимиру (Морозу), які виступають категорично проти Єдиної Помісної Церкви в Україні.



Чи справді причина цьому нібито незаконні дії Вселенського патріархату? Чому незаконні, з історії Церкви відомо про те, що саме Константинополь надавав автокефалію помісним православним церквам, які ми зараз знаємо, окрім древніх Церков. Можливо, причина небажання створення Єдиної Помісної Церкви в Україні захована значно глибше? І, справді, причина таки є інша. Матеріальні блага та проросійські зв’язки спонукають єпископа Нафанаїла не підтримувати Томос.







Як відомо у вузьких колах, єпископ Нафанаїл проросійськи налаштований, однак офіційно висловлювати свою позицію побоюється. З наших власних джерел відомо, що архієрей підтримує періодичні контакти з вищим православним духовенством РПЦ, керуючим справами РПЦ митрополитом Варсонофієм (Судаковим), який відомий своєю антиукраїнською позицією та відкидає ідею надання УПЦ статусу автокефалії.



Наголосимо, що двоє рідних братів Нафанаїла перебувають на службі в РПЦ – один із них у Москві у храмі святих мучеників Адріана та Наталії в Бабушкіно, інший – у Московській області, а саме в Сорокіно. Варто зауважити, що у 80-х роках Нафанаїл навчався у Московській духовній академії та згодом був насельником Свято-Троїцької Сергієвої лаври. З 1997 року став ректором Почаївської духовної семінарії, відомої антиукраїнськими позиціями. На цій посаді він залишався до 2016 року. Під його керівництвом у семінарії переважну більшість предметів викладали російською мовою, випускали газету також російською мовою.



Є і матеріальна причина очевидно. Зараз єпископ у рідному селі Залюття Старовижівського району Волинської області, де проживають батьки, будує приватний будинок.







Як стало відомо із наших джерел, кошти на будівництво цього недешевого будинку він використовує із продажу свічок. Прибутки із цього «бізнесу» він контролює особисто. Навіть підняв плани священників щодо продажу свічок. Також єпископ має дохід від продажу в церковній лавці на території Свято-Покровського храму за адресою м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 12.



Єпископ Нафанаїл користується службовим автомобілем Волинської єпархії – «Toyota Camry» 2003 року випуску. Вартість цієї автівки коливається до 7 тисяч доларів зараз на авторинку.







Також на його ім’я зареєстрований автомобіль марки «Opel Vivaro». Приблизна вартість також в межах 7 тисяч доларів.







Це недорогі автівки на авторинку, однак все ж де взяти кошти і на будинок і на авто, якщо ти у рядах священнослужителів?



До слова, наразі Нафанаїл проживає в орендованому житлі у Луцьку в мікрорайоні Цукровий разом з двома монахами – особистими помічниками (отці Афанасій та Паїсій), які прибули разом з ним з Свято-Успенської Почаївської лаври.



Єпископ Нафанаїл прокоментував для нас, що позицію щодо Томосу висловили уже на Соборі, а інші питання він не став слухати і просто кинув слухавку.



Дружба із проросійським «Опоблоком», кримінальним світом та фінансова вигода



Ще одна впливова церковна особа на Волині – це ігуменя Стефана (Валентина Бандура). Настоятелька Успенського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря родом із того самого села Залюття, що і Нафанаїл. Як відомо, настоятелька монастиря ігуменя Стефана – кума Медведчуків. Вона є однією із найвпливовіших діячок УПЦ МП. До неї в монастир приїздили молитися українські Президенти і Леонід Кучма, і утікач Віктор Янукович.







Як відомо нам із власних джерел ігуменя Стефана підтримує тісні неофіційні контакти з представниками «опозиційних» олігархічних структур, зокрема олігархом, опоблоківцем Вадимом Новинським, кумом Путіна Віктором Медведчуком, екс-регіоналом, бізнесменом Ігорем Рибаковим, екс-регіоналом, олігархом, опоблоківцем Михайлом Добкіним, опоблоківцем Юрієм Бойком тощо. Основною причиною цих контактів є отримання фінансової допомоги від вказаних осіб, яка використовуються як у діяльності монастиря, так і власні меркантильні потреби ігумені.







Зокрема протягом 2014-2016 років ігуменя підтримувала контакти з колишнім кримінальним авторитетом Юрієм Єриняком (є вихідцем з АР Крим, в 90-их роках був активним учасником кримського ОЗГ «Башмаки», в кримінальному світі відомий як «Юра Молдаван»), який безкоштовно передав настоятельці автомобіль «Мерседес ML 350 CDI Bluetec», д.н. АС1222ВК. Вартість на момент придбання становила 80 тисяч доларів.







Ігуменя Стефана 23-24 вересня 2017 року організовувала урочистості з нагоди свята Зимненської чудотворної ікони Божої Матері. Для належного забезпечення святкування залучила фінансових спонсорів, а саме:



- митрополит Павло (Лебідь), настоятель Києво-Печерської Лаври;

- Марченко Оксана Михайлівна, дружина В. Медведчука;

- Козак Тарас Романович, «права рука» В. Медведчука;

- Добкін Михайло Маркович, олігарх, народний депутат від «Опоблоку»;

- Новинський Вадим Владиславович, олігарх, народний депутат від «Опоблоку»;

- Рибаков Ігор Олександрович, екс-народний депутат від «Партії регіонів», бізнесмен;

- Борбелюк Олег Васильович, гендиректор «Гербор-холдінг»;

- Зац Олександр Вікторович, бізнесмен, екс-народний депутат від «Партії регіонів».



Тоді ігуменя отримала, за нашими джерелами, від вищевказаних осіб фінансову допомогу у розмірі понад 50 тисяч доларів. Вона використала ці гроші для проведення урочистостей та для задоволення власних меркантильних потреб. Окрім цього, вона отримала від вказаних осіб і ряд цінних подарунків (старовинні ікони, коштовну церковну утвар тощо).



Телефоном коментар надавати для нас ігуменя Стефана відмовилася, порадила приїхати помолитися, поки не помолимось, то коментар не надаватиме. Отож, якщо журналіст не православний, то отримати інформацію немає шансів, мабуть.



Проросійські друзі та церковний бізнес



Ще один із ключових церковних діячів УПЦ МП Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир (Мельник).



Як нам відомо, у 2003-2005 роках він під час намісництва Спасо-Преображенського Новгород-Сіверського чоловічого монастиря також підтримував контакти з керівником Адміністрації Президента Віктором Медведчуком та його дружиною Оксаною Марченко, які надавали фінансову підтримку на утримання монастиря.







Як зазначають наші джерела, митрополит Володимир має дольову участь у церковному магазині «Ікона», що розташований за адресою м. Ковель, вул. Будищанська, 2г. 4.



Проживає митрополит наразі на території єпархії у м. Володимир-Волинський, власного будинку не має.







Однак їздить на елітній автівці «Toyota Highlander» 2018 р. в. (АС1297ХВ).







До слова, вартість такого авто на авторинку в межах 61-62 тисячі доларів.







Офіційно авто належить єпархії. Незрозуміло, чому єпархії так конче необхідно було купувати автівку вартістю біля двох мільйонів гривень, а не обійтися скромнішим авто для церковних потреб.



Наразі не вдалося вийти на зв’язок із митрополитом, однак ми опублікуємо його коментарі, якщо він їх надасть згодом.



***



Зрозуміло, що створення Єдиної Помісної Церкви в Україні особам, які звикли до розкішних будинків, елітних авто та іншим фінансовим вигодам, не може бути вигідне, адже невідомо, як віднесеться до такого скоромного життя священнослужителів та настоятелів монастирів нове керівництво. Окрім того, проросійські друзі нашіптують їм у вуха свої інтереси. А хіба Кремль може бути зацікавлений у незалежній від нього Церкві в Україні, втрачаючи вплив над мільйонами українців?



Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 листопада у Києві відбувся Собор Української Православної Церкви Московського патріархату під головуванням предстоятеля Української православної церкви МП Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.Відбувався Собор у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі - пише Волинь Online.На цьому Соборі УПЦ МП вирішила, що не братиме участі у створені єдиної Української помісної церкви. Причина цьому – вважають надання Томосу «штучним і нав’язаним ззовні». Також під час Собору визнали незаконними дії Вселенського патріархату щодо надання автокефалії Українській Церкві.«Собор єпископів наголошує, що процес надання так званого Томосу про автокефалію є штучним, нав’язаним ззовні, не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України. За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим», – наголошується у постанові собору.Представник УПЦ МП з Волині теж був на цьому Соборі та підтримав рішення Собору. Отож, журналісти з’ясували, чому проти Томосу впливові волинські церковні діячі. Ми дослідили їхні приватні інтереси та те, як створення Єдиної Помісної Церкви може завадити їм.Участь у соборі, який виступив проти автокефальної церкви в Україні, в якості тимчасового члена взяв очільник Волинської єпархією УПЦ єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл. Він офіційно підтримав позицію УПЦ МП проти надання Томосу. Як відомо, Нафанаїл підпорядковується Предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрію (Березовському) та настоятелю Свято-Почаївської Лаври митрополиту Володимиру (Морозу), які виступають категорично проти Єдиної Помісної Церкви в Україні.Чи справді причина цьому нібито незаконні дії Вселенського патріархату? Чому незаконні, з історії Церкви відомо про те, що саме Константинополь надавав автокефалію помісним православним церквам, які ми зараз знаємо, окрім древніх Церков. Можливо, причина небажання створення Єдиної Помісної Церкви в Україні захована значно глибше? І, справді, причина таки є інша. Матеріальні блага та проросійські зв’язки спонукають єпископа Нафанаїла не підтримувати Томос.Як відомо у вузьких колах, єпископ Нафанаїл проросійськи налаштований, однак офіційно висловлювати свою позицію побоюється. З наших власних джерел відомо, що архієрей підтримує періодичні контакти з вищим православним духовенством РПЦ, керуючим справами РПЦ митрополитом Варсонофієм (Судаковим), який відомий своєю антиукраїнською позицією та відкидає ідею надання УПЦ статусу автокефалії.Наголосимо, що двоє рідних братів Нафанаїла перебувають на службі в РПЦ – один із них у Москві у храмі святих мучеників Адріана та Наталії в Бабушкіно, інший – у Московській області, а саме в Сорокіно. Варто зауважити, що у 80-х роках Нафанаїл навчався у Московській духовній академії та згодом був насельником Свято-Троїцької Сергієвої лаври. З 1997 року став ректором Почаївської духовної семінарії, відомої антиукраїнськими позиціями. На цій посаді він залишався до 2016 року. Під його керівництвом у семінарії переважну більшість предметів викладали російською мовою, випускали газету також російською мовою.Є і матеріальна причина очевидно. Зараз єпископ у рідному селі Залюття Старовижівського району Волинської області, де проживають батьки, будує приватний будинок.Як стало відомо із наших джерел, кошти на будівництво цього недешевого будинку він використовує із продажу свічок. Прибутки із цього «бізнесу» він контролює особисто. Навіть підняв плани священників щодо продажу свічок. Також єпископ має дохід від продажу в церковній лавці на території Свято-Покровського храму за адресою м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 12.Єпископ Нафанаїл користується службовим автомобілем Волинської єпархії – «Toyota Camry» 2003 року випуску. Вартість цієї автівки коливається до 7 тисяч доларів зараз на авторинку.Також на його ім’я зареєстрований автомобіль марки «Opel Vivaro». Приблизна вартість також в межах 7 тисяч доларів.Це недорогі автівки на авторинку, однак все ж де взяти кошти і на будинок і на авто, якщо ти у рядах священнослужителів?До слова, наразі Нафанаїл проживає в орендованому житлі у Луцьку в мікрорайоні Цукровий разом з двома монахами – особистими помічниками (отці Афанасій та Паїсій), які прибули разом з ним з Свято-Успенської Почаївської лаври.Єпископ Нафанаїл прокоментував для нас, що позицію щодо Томосу висловили уже на Соборі, а інші питання він не став слухати і просто кинув слухавку.Ще одна впливова церковна особа на Волині – це ігуменя). Настоятелька Успенського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря родом із того самого села Залюття, що і Нафанаїл. Як відомо, настоятелька монастиря ігуменя Стефана – кума Медведчуків. Вона є однією із найвпливовіших діячок УПЦ МП. До неї в монастир приїздили молитися українські Президенти і Леонід Кучма, і утікач Віктор Янукович.Як відомо нам із власних джерел ігуменя Стефана підтримує тісні неофіційні контакти з представниками «опозиційних» олігархічних структур, зокрема олігархом, опоблоківцем Вадимом Новинським, кумом Путіна Віктором Медведчуком, екс-регіоналом, бізнесменом Ігорем Рибаковим, екс-регіоналом, олігархом, опоблоківцем Михайлом Добкіним, опоблоківцем Юрієм Бойком тощо. Основною причиною цих контактів є отримання фінансової допомоги від вказаних осіб, яка використовуються як у діяльності монастиря, так і власні меркантильні потреби ігумені.Зокрема протягом 2014-2016 років ігуменя підтримувала контакти з колишнім кримінальним авторитетом Юрієм Єриняком (є вихідцем з АР Крим, в 90-их роках був активним учасником кримського ОЗГ «Башмаки», в кримінальному світі відомий як «Юра Молдаван»), який безкоштовно передав настоятельці автомобіль «Мерседес ML 350 CDI Bluetec», д.н. АС1222ВК. Вартість на момент придбання становила 80 тисяч доларів.Ігуменя Стефана 23-24 вересня 2017 року організовувала урочистості з нагоди свята Зимненської чудотворної ікони Божої Матері. Для належного забезпечення святкування залучила фінансових спонсорів, а саме:- митрополит(Лебідь), настоятель Києво-Печерської Лаври;, дружина В. Медведчука;, «права рука» В. Медведчука;, олігарх, народний депутат від «Опоблоку»;, олігарх, народний депутат від «Опоблоку»;, екс-народний депутат від «Партії регіонів», бізнесмен;, гендиректор «Гербор-холдінг»;, бізнесмен, екс-народний депутат від «Партії регіонів».Тоді ігуменя отримала, за нашими джерелами, від вищевказаних осіб фінансову допомогу у розмірі понад 50 тисяч доларів. Вона використала ці гроші для проведення урочистостей та для задоволення власних меркантильних потреб. Окрім цього, вона отримала від вказаних осіб і ряд цінних подарунків (старовинні ікони, коштовну церковну утвар тощо).Телефоном коментар надавати для нас ігуменя Стефана відмовилася, порадила приїхати помолитися, поки не помолимось, то коментар не надаватиме. Отож, якщо журналіст не православний, то отримати інформацію немає шансів, мабуть.Ще один із ключових церковних діячів УПЦ МП Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський).Як нам відомо, у 2003-2005 роках він під час намісництва Спасо-Преображенського Новгород-Сіверського чоловічого монастиря також підтримував контакти з керівником Адміністрації Президента Віктором Медведчуком та його дружиною Оксаною Марченко, які надавали фінансову підтримку на утримання монастиря.Як зазначають наші джерела, митрополит Володимир має дольову участь у церковному магазині «Ікона», що розташований за адресою м. Ковель, вул. Будищанська, 2г. 4.Проживає митрополит наразі на території єпархії у м. Володимир-Волинський, власного будинку не має.Однак їздить на елітній автівці «Toyota Highlander» 2018 р. в. (АС1297ХВ).До слова, вартість такого авто на авторинку в межах 61-62 тисячі доларів.Офіційно авто належить єпархії. Незрозуміло, чому єпархії так конче необхідно було купувати автівку вартістю біля двох мільйонів гривень, а не обійтися скромнішим авто для церковних потреб.Наразі не вдалося вийти на зв’язок із митрополитом, однак ми опублікуємо його коментарі, якщо він їх надасть згодом.***Зрозуміло, що створення Єдиної Помісної Церкви в Україні особам, які звикли до розкішних будинків, елітних авто та іншим фінансовим вигодам, не може бути вигідне, адже невідомо, як віднесеться до такого скоромного життя священнослужителів та настоятелів монастирів нове керівництво. Окрім того, проросійські друзі нашіптують їм у вуха свої інтереси. А хіба Кремль може бути зацікавлений у незалежній від нього Церкві в Україні, втрачаючи вплив над мільйонами українців?Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА

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