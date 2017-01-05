Паспорт та код: чи реально отримати кредит з цими двома документами у Луцьку?*





Люди у всьому світі потребують додаткових коштів на реалізацію своїх бажань або потреб. Комусь потрібно декілька мільйонів гривень для розвитку власного бізнесу, а комусь 1000 грн. до заробітної плати.



Що ж, чи реально



Для отримання суми від 500 грн. до 15000 грн. від позичальника необхідні тільки паспорт та ідентифікаційний код. Також знадобиться банківська картка. Вона необхідна для того, щоб компанія-кредитор могла зарахувати суму грошей, яка була вказана в онлайн заявці для отримання позики.



Як оформити позику онлайн?







Онлайн кредитування стирає територіальні границі для отримання грошей. Більше не треба відділення мікрофінансової організації або банку. Все, що потрібно для подачі анкети – це вільний доступ до мережі Інтернет.



На сайті оформлюється та подається онлайн заявка. По ній приймається рішення. Якщо воно позитивне, то на електронну пошти надсилається кредитний договір, який також підписується в режимі онлайн. Після підписання договору на банківську картку зараховуються грошові кошти. Час, який потрібен від початку заповнення анкети до моменту зарахування грошей на картку зазвичай займає 15 хвилин.



Отримати кредит онлайн можуть всі громадяни України, яким від 18 до 70 років.

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