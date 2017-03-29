Ретровідео: змагання силачів у Луцьку в 1960 році

В Інтернеті опубліковане раритетне відео, як в Луцьку відбувалося Всесоюзні змагання важкоатлетів сільських спортивних товариств.Відео датоване 1960 роком.Ролик розпочинається з кадрів сучасного проспекту Волі. Можемо побачити, як виглядало наше місто, громадський транспорт та лучани, які безумовно не могли пропустити такого заходу.Спортивні товариства почали створюватися в середині 1930-х років. Вони об'єднували трудящих і учнівську молодь, що займаються фізкультурою, спортом і туризмом. Об'єднання здійснювалося через колективи фізичної культури на підприємствах, в установах, колгоспах, радгоспах, навчальних закладах, а також спортклуби.Вони займалися розвитком масової фізичної культури, спорту і туризму. Кожне товариство мало свій прапор, емблему, спортивну форму та нагрудний знак. Станом на 1 січня 1970 року таких товариств було 114 тисяч.Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко