Ретровідео: змагання силачів у Луцьку в 1960 році
30 грудень, 16:38
В Інтернеті опубліковане раритетне відео, як в Луцьку відбувалося Всесоюзні змагання важкоатлетів сільських спортивних товариств.
Відео датоване 1960 роком.
Ролик розпочинається з кадрів сучасного проспекту Волі. Можемо побачити, як виглядало наше місто, громадський транспорт та лучани, які безумовно не могли пропустити такого заходу.
Спортивні товариства почали створюватися в середині 1930-х років. Вони об'єднували трудящих і учнівську молодь, що займаються фізкультурою, спортом і туризмом. Об'єднання здійснювалося через колективи фізичної культури на підприємствах, в установах, колгоспах, радгоспах, навчальних закладах, а також спортклуби.
Вони займалися розвитком масової фізичної культури, спорту і туризму. Кожне товариство мало свій прапор, емблему, спортивну форму та нагрудний знак. Станом на 1 січня 1970 року таких товариств було 114 тисяч.
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
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Відео датоване 1960 роком.
Ролик розпочинається з кадрів сучасного проспекту Волі. Можемо побачити, як виглядало наше місто, громадський транспорт та лучани, які безумовно не могли пропустити такого заходу.
Спортивні товариства почали створюватися в середині 1930-х років. Вони об'єднували трудящих і учнівську молодь, що займаються фізкультурою, спортом і туризмом. Об'єднання здійснювалося через колективи фізичної культури на підприємствах, в установах, колгоспах, радгоспах, навчальних закладах, а також спортклуби.
Вони займалися розвитком масової фізичної культури, спорту і туризму. Кожне товариство мало свій прапор, емблему, спортивну форму та нагрудний знак. Станом на 1 січня 1970 року таких товариств було 114 тисяч.
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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