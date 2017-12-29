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Звільненому з полону волинянину перевірили очі. Знайшли проблеми

Звільненому з полону волинянину перевірили очі. Знайшли проблеми
Звільненого з полону сепаратистів Артема Віндюка оглянула лікар-офтальмолог.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер, помічник народного депутата Степана Івахіва Наталія Попова.

«Сьогодні наш Артем Віндюк, який рік провів в полоні луганських сепаратистів, проходив повне обстеження очей... На жаль, постійні побої та крововиливи на протязі ув'язнення, дали свої негативні наслідки ...» – пише Попова.

Допомагає Герою АТО з вирішенням офтальмологічних проблем Оксана Вітовська – доктор медичних наук, професор кафедри, Заслужений лікар України, завідувач кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «офтальмологія».

«Пані Оксана та її професійна команда лікарів з Олександрійської лікарні безкоштовно повністю обстежили нашого Артема та надали вичерпні консультації та рекомендації! Ми з Артемом щиро дякуємо Вам!! Пишаємося і тішимося, що в Україні є такі Лікарі і Люди.. з Великої Літери!!» – йдеться в дописі.

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Теги: війна з Росією, АТО, полонені, допомога
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Коментарі 1
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розказали, як доглядають за хероїчними хероями. А за людьми хто доглядатиме?
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