Звільненому з полону волинянину перевірили очі. Знайшли проблеми

Звільненого з полону сепаратистівоглянула лікар-офтальмолог.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер, помічник народного депутата«Сьогодні наш Артем Віндюк, який рік провів в полоні луганських сепаратистів, проходив повне обстеження очей... На жаль, постійні побої та крововиливи на протязі ув'язнення, дали свої негативні наслідки ...» – пише Попова.Допомагає Герою АТО з вирішенням офтальмологічних проблем– доктор медичних наук, професор кафедри, Заслужений лікар України, завідувач кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «офтальмологія».«Пані Оксана та її професійна команда лікарів з Олександрійської лікарні безкоштовно повністю обстежили нашого Артема та надали вичерпні консультації та рекомендації! Ми з Артемом щиро дякуємо Вам!! Пишаємося і тішимося, що в Україні є такі Лікарі і Люди.. з Великої Літери!!» – йдеться в дописі.