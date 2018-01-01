Закликають привітати 14-річну доньку загиблого Героя





Організатори



ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ



Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.



Уже завтра свій 14-тий День народження зустріне наступна іменинниця – Діана. Вона є донькою військовослужбовця Збройних Сил України Бохонюка Віталія Григоровича, який був мобілізований у серпні 2014 року, брав участь у бойових діях, під час ротації повернувся додому для проходження лікування і помер 24 березня 2015 року від ішемічної хвороби серця. Отримав звання почесного громадянина Луцького району (посмертно).



Навчається Діана у 8 класі Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату «Центр освіти». Загалом успішність у дівчини середня. Зі шкільної програми їй до вподоби уроки німецької мови, фізики та трудового навчання. Більш складно буває справитися із завданнями на хімії, алгебрі та геометрії (з останніх двох предметів потребує репетитора). Також до вподоби нашій іменинниці заняття з фізичної культури.



Найбільшим захопленням Діани, посеред багатьох інших, є кінний спорт, та у кінному клубі їй ще не щастило побувати, тому це, поки що, лише мрія. Вона уже зараз бачить себе верхи на коні, коли тільки вітер в обличчя і неймовірні простори перед тобою! Діана щиро вірить, що колись ця мрія стане реальністю. Та й швидкість – її друге «я», що підтверджено її захопленням – катанням на роликах (власних роликів Діана не має, а тому дуже б хотіла їх отримати у подарунок до Дня народження). Відвідує дівчина також гуртки з волейболу, малювання та бісероплетіння. До речі, малювання для неї не просто захоплення. Діана бачить себе у майбутньому або художником, або майстром манікюру, де художні здібності їй також стануть у нагоді.



У 2016 році нашій іменинниці пощастило побувати за кордоном – у Данії та Угорщині. Їй там дуже сподобалось. Особливо запам’яталися Діанці різноманітні екскурсії та чудові велосипедні доріжки. Тепер вона мріє потрапити до Англії та Франції, на власні очі побачити Париж з його знаменитою Ейфелевою вежею.



Любить дівчина також читати (її улюблені персонажі із книги «Чарівний сад») та переглядати серіали (найбільше подобається Вероніка із популярного нині серіалу «#Школа»). Із відомих співаків їй до вподоби Тіна Кароль, саме з нею хотіла б колись зустрітися.



Окрім коней, Діана любить і інших тварин, зокрема котів та собак. Удома має двох котиків, Рижика і Чорнушку, та песиків Джека та Джесі. «Вони є чудові. Мені подобається з ними гуляти та гратися», – говорить дівчина.



Діана має багато друзів, але особливо вона цінує свою подругу із 9-го класу, яка є цікавою, веселою, розумною та красивою. Саме її собі ставить як приклад для наслідування.



Захоплюється дівчина також силою та витримкою своєї матусі Ольги, каже «моя мама хороша» намагається підтримати її по можливості у скрутну хвилину та допомагає за необхідності усім, чим може. І хоч основний обов’язок Діани – вчитися, вона, все одно, знаходить час, щоб прибрати вдома за собою та за двома старшими братами. До слова, старший брат іменинниці (має уже 26 років) служив у АТО та отримав там поранення в ногу, досі знаходиться на реабілітації та ходить на милицях.



Діана щиро говорить, що Україна для неї – це країна, де вона народилася, де вона має сім’ю та здобула собі друзів. «Я люблю свою країну. Я мрію, щоб швидше закінчилася війна, щоб усі були живі і здорові. А ще, щоб ціни зменшилися. І щоб все у нас було добре», – ось так розмірковує наша іменинниця.



Зробити сюрприз Діані може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд – а при потребі ми вам у цьому допоможемо!

Інформація про батька дівчини є у Вікіпедії, деталі за посиланням:



Інформація для благодійників: Діана Огнєва-Бохонюк – невдовзі 14 років (24.01.2004). Ріст – 146; Розмір взуття – 38. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.



Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже завтра свій 14-тий День народження зустріне наступна іменинниця –. Вона є донькою військовослужбовця Збройних Сил України Бохонюка Віталія Григоровича, який був мобілізований у серпні 2014 року, брав участь у бойових діях, під час ротації повернувся додому для проходження лікування і помер 24 березня 2015 року від ішемічної хвороби серця. Отримав звання почесного громадянина Луцького району (посмертно).Навчається Діана у 8 класі Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату «Центр освіти». Загалом успішність у дівчини середня. Зі шкільної програми їй до вподоби уроки німецької мови, фізики та трудового навчання. Більш складно буває справитися із завданнями на хімії, алгебрі та геометрії (з останніх двох предметів потребує репетитора). Також до вподоби нашій іменинниці заняття з фізичної культури.Найбільшим захопленням Діани, посеред багатьох інших, є кінний спорт, та у кінному клубі їй ще не щастило побувати, тому це, поки що, лише мрія. Вона уже зараз бачить себе верхи на коні, коли тільки вітер в обличчя і неймовірні простори перед тобою! Діана щиро вірить, що колись ця мрія стане реальністю. Та й швидкість – її друге «я», що підтверджено її захопленням – катанням на роликах (власних роликів Діана не має, а тому дуже б хотіла їх отримати у подарунок до Дня народження). Відвідує дівчина також гуртки з волейболу, малювання та бісероплетіння. До речі, малювання для неї не просто захоплення. Діана бачить себе у майбутньому або художником, або майстром манікюру, де художні здібності їй також стануть у нагоді.У 2016 році нашій іменинниці пощастило побувати за кордоном – у Данії та Угорщині. Їй там дуже сподобалось. Особливо запам’яталися Діанці різноманітні екскурсії та чудові велосипедні доріжки. Тепер вона мріє потрапити до Англії та Франції, на власні очі побачити Париж з його знаменитою Ейфелевою вежею.Любить дівчина також читати (її улюблені персонажі із книги «Чарівний сад») та переглядати серіали (найбільше подобається Вероніка із популярного нині серіалу «#Школа»). Із відомих співаків їй до вподоби Тіна Кароль, саме з нею хотіла б колись зустрітися.Окрім коней, Діана любить і інших тварин, зокрема котів та собак. Удома має двох котиків, Рижика і Чорнушку, та песиків Джека та Джесі. «Вони є чудові. Мені подобається з ними гуляти та гратися», – говорить дівчина.Діана має багато друзів, але особливо вона цінує свою подругу із 9-го класу, яка є цікавою, веселою, розумною та красивою. Саме її собі ставить як приклад для наслідування.Захоплюється дівчина також силою та витримкою своєї матусі Ольги, каже «моя мама хороша» намагається підтримати її по можливості у скрутну хвилину та допомагає за необхідності усім, чим може. І хоч основний обов’язок Діани – вчитися, вона, все одно, знаходить час, щоб прибрати вдома за собою та за двома старшими братами. До слова, старший брат іменинниці (має уже 26 років) служив у АТО та отримав там поранення в ногу, досі знаходиться на реабілітації та ходить на милицях.Діана щиро говорить, що Україна для неї – це країна, де вона народилася, де вона має сім’ю та здобула собі друзів. «Я люблю свою країну. Я мрію, щоб швидше закінчилася війна, щоб усі були живі і здорові. А ще, щоб ціни зменшилися. І щоб все у нас було добре», – ось так розмірковує наша іменинниця.Зробити сюрприз Діані може кожен, привітавши її з Днем народження на свій розсуд – а при потребі ми вам у цьому допоможемо!Інформація про батька дівчини є у Вікіпедії, деталі за посиланням: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бохонюк_Віталій_Григорович Інформація для благодійників: Діана Огнєва-Бохонюк – невдовзі 14 років (24.01.2004). Ріст – 146; Розмір взуття – 38. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію