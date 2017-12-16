На Волині загинув травмований зубр





Про це інформує Прес-служба Волинського ОУЛМГ.



Зазначається, що тварину знайшли на території Муравищанського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», де він раніше спостерігався.



Нині на місці працюють спеціалісти для встановлення причин загибелі зубра.



Нагадаємо, що єгері державного підприємства «Мисливське господарство «Звірівське» кілька днів тому

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сьогодні вночі, 9 лютого, лісівники знайшли тіло червонокнижної тварини - зубра.Про це інформує Прес-служба Волинського ОУЛМГ.Зазначається, що тварину знайшли на території Муравищанського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», де він раніше спостерігався.Нині на місці працюють спеціалісти для встановлення причин загибелі зубра.Нагадаємо, що єгері державного підприємства «Мисливське господарство «Звірівське» кілька днів тому виявили зубра із трамованою ногою . За твариною стали вести постійне спостереження.

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