вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині загинув травмований зубр

На Волині загинув травмований зубр
На Волині сьогодні вночі, 9 лютого, лісівники знайшли тіло червонокнижної тварини - зубра.

Про це інформує Прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Зазначається, що тварину знайшли на території Муравищанського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», де він раніше спостерігався.

Нині на місці працюють спеціалісти для встановлення причин загибелі зубра.

Нагадаємо, що єгері державного підприємства «Мисливське господарство «Звірівське» кілька днів тому виявили зубра із трамованою ногою. За твариною стали вести постійне спостереження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зубр, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку кличуть на виставку творів атовця-художника
Сьогодні, 11:53
На Волині загинув травмований зубр
Сьогодні, 11:44
Мертві голуби на горищі: мешканці висотки в центрі Луцька скаржаться на роботу ЖЕКу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:34
У Луцьку група п’яних молодиків влаштувала перегони з 5-ма екіпажами поліції. ФОТО
Сьогодні, 11:34
На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО
Сьогодні, 11:09
Схожі новини
За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники
27 січень, 07:17
Б’ють на сполох: на Волині хочуть врятувати рідкісну тварину Б’ють на сполох: на Волині хочуть врятувати рідкісну тварину
25 січень, 22:27
На Херсонщині - масова загибель птахів. ВІДЕО На Херсонщині - масова загибель птахів. ВІДЕО
11 січень, 15:57
Жахлива аварія на Волині: 2 загиблих та 2 травмованих Жахлива аварія на Волині: 2 загиблих та 2 травмованих
16 грудень, 2017, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ніколи не забуду, як пахне обгорілий бетон», - волинський «кіборг» Юрій Величко
08 лютий, 09:08
 2
Куди піти у вихідні в Луцьку: 9-11 лютого
Сьогодні, 10:00
 1
На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО
08 лютий, 17:44
 1
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
08 лютий, 14:17
 1
Де купити приміщення під бізнес у Луцьку? Обирай ЖК «Юпітер»*
08 лютий, 14:13
 1
Медіа
відео
1/8