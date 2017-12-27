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Може змінитися керівник обласної бібліотеки для юнацтва

Може змінитися керівник обласної бібліотеки для юнацтва
Управління культури Волинської ОДА оголосило конкурс на посаду директора Волинської обласної бібліотеки для юнацтва.

Про це повідомили у прес-службі облради.

Як ідеться у повідомленні, документи на участь у конкурсі приймаються до кінця березня. Конкурсний добір проводитиметься публічно. Зокрема матеріали засідань комісії обіцяють опублікувати в інтернеті.

«Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років», - йдеться у повідомленні.

Переможця мають оголосити до завершення квітня.


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Теги: бібліотека
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