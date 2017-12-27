Може змінитися керівник обласної бібліотеки для юнацтва

Управління культури Волинської ОДА оголосило конкурс на посаду директора Волинської обласної бібліотеки для юнацтва.Про це повідомили у прес-службі облради.Як ідеться у повідомленні, документи на участь у конкурсі приймаються до кінця березня. Конкурсний добір проводитиметься публічно. Зокрема матеріали засідань комісії обіцяють опублікувати в інтернеті.«Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років», - йдеться у повідомленні.Переможця мають оголосити до завершення квітня.