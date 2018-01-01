На волинському озері влаштували центр абілітації для атовців

На Волині на озері Солинка поруч із селом Кримне представники громадського формування «БУГ» облаштовують центр абілітації для атовців.Відкриття центру відбулося 14 березня, у День добровольця.Центр буде діяти протягом круглого року, абілітація для атовців відбуватиметься безкоштовно. Наразі на запланованому місці вже побудували будиночок на 5 людей та пірси, а згодом облаштують іще одне помешкання. Психолог, який і сам є ветераном батальйону «Айдар» та займається психологічним супроводом військовослужбовців каже, що така обстановка сприятиме відновленню хлопців.«Абілітація - це для людей, які не потребують психіатричного обстеження. Тут вони будуть відновлюватися психо-емоційно, зможуть виконувати вправи тощо. Це буде відбуватися в лісі, де немає суєти», - зауважує чоловік. Абілітацію можна здійснювати у кількох напрямках – спочатку працювати із колишніми військовослужбовцями протягом 21 дня, протягом яких ті можуть виконувати різні вправи чи отримувати психологічний супровід. Такий самий метод оберуть для роботи із дружинами. Третьою частиною абілітації може бути спільний для родини процес, під час якого сім’я вчитиметься жити в нових умовах та з отриманим досвідом.«Державні програми не є ефективними, це, на жаль, в основному «списання бабла» - нема достатньо спеціалістів, немає контакту і чиновник не зацікавлений знайти якісного психолога і своєчасно оплатити йому послуги. Це не правильно», - вважає Павлов.Атовців для абілітації збиратимуть у невеликі групки.«Людина має самостійно відчути, що їй це потрібно – змінна життєвих обставин, емоційний стан інший, є різні нюанси», - додає психолог. Абілітація досить складний процес, який пов'язаний із комунікацією, налагодженням зв’язків між партнерами у родині та із зовнішнім світом.Очільник громадського формування «БУГ»розповідає, що відкриття стало можливим завдяки ентазіазму хлопців та сприянню посадовців.«Ми дякуємо начальнику управління лісового і мисливського господарства на Волині, голові Старовижівської адміністраціїта бізнесмену з Ковеляякі допомогли втілити проект центру абілітації в життя», - додав керівник «БУГу».