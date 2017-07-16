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Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування

Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Довіра лучан до міського голови за рік впала з 61% до 27%, а до міської ради - з 47% до 36%. Такими є результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» від імені Міжнародного республіканського інституту.

Так, згідно інформації, яка опублікована на сайті групи, в лютому 2017 року рівень довіри до міського голови становив 61%, до міської ради - 47%. Тоді Луцьк займав за першим показником 6 місце в рейтингу обласних центрів і ділив 4-5 місце за другим.

У лютому 2018 року соціологи провели чергове опитування і зафіксували різке падіння довіри до міської влади. Так, рівень довіри до міського голови - 27% (19 місце в рейтингу обласних центрів), до міської ради - 36% (12 місце).

Нагадаємо, в березні "укропівська" більшість влаштувала "переворот" у Луцькій міській раді, в результаті якого її спочатку очолював укропівець Ігор Поліщук, а потім його партнер по коаліції Григорій Пустовіт.

За цей рік відбулося декілька скандальних сесій міської ради, зокрема, й щодо "дерибану" землі.

Довідка

Опитування провели в 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також в містах Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 000 респондентів.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 67,2%.

Рейтинг у 2017 році
Рейтинг у 2017 році
Рейтинг у 2018 році
Рейтинг у 2018 році

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Теги: УКРОП, вибір редактора, Луцька міська рада, рейтинг
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