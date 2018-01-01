Помер через бурштин: на Рівненщині неповнолітні вбили палицею ковельчанина

На Рівненщині двоє неповнолітніх вбили чоловіка з Ковеля.Поліцейські з’ясували, що життя чоловіка позбавили двоє місцевих парубків, - повідомили рівненські правоохоронці.У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, працівники управління карного розшуку встановили, що до злочину причетні двоє 17-річних жителів Дубровиці, які ретельно спланували свої злочинні діяння.З’ясувалося, що дев’ятого березня близько 13 години у селі Нивецьк парубки зустрілись із 45-річним жителем Ковеля з приводу купівлі-продажу бурштину-сирцю. Розмова тривала недовго, адже у дубровиччан каміння не було, і мали на меті лише забрати у чоловіка гроші.Молодики металевою палицею нанесли два удари по голові волинянину та викрали у нього близько тисячі доларів США. Після цього тіло чоловіка заховали у лісопосадці поблизу Дубровиці, а самі сіли в автомобіль Volkswagen Passat B5 і поїхали розважатися.Через кілька днів парубки викрадену іномарку спалили поблизу села Мочулище.Поліцейські вийшли на слід зловмисників. Вони зізналися у скоєному та показали місце вчинення злочину. Під час огляду загиблого чоловіка експерти виявили важкі травми голови. Його тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи.Також зловмисники показали й місце спаленого транспортного засобу.«Обох неповнолітніх затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України, та помістили до ізолятору тимчасового тримання у м. Сарни, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Хлопцям вже повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою».Також з’ясувалося, що наразі у суді перебуває кримінальне провадження за фактом крадіжки з проникненням у приміщення, вчиненої одним із молодиків.За позбавлення життя санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.