Маленька волинянка, в яку стріляла сестра, потребує допомоги
Сьогодні, 17:21
Маленькій волинянці, якій 6-річна сестра вистрілила у голову з рушниці, потрібні кошти на лікування.
Про це пише Оксана Борисюк на сторінці "Типова Ратнівщина" у Facebook.
"У сім'ї Свєти і Саши Бенедисюків моїх однокласників та жителів нашого селища сталася страшна біда старша дівчинка вистрілила в голову меншій із пневматичної зброї.Зараз дівчинка в Луцьку в лікарні в реанімації...в день вони витрачають 4-5 тис грн. Ми хочемо трішки зібрати коштів на лікування маленького янголятка і допомогти їй вижити. Всіх небайдужих прошу долучитись!", - йдеться в дописі.
Кошти перераховувати на картку мами дівчинки 4149 4978 5548 7569 Бенедисюк С. В.
Нагадаємо, що в селищі Ратне 6-річна школярка з необережності здійснила постріл із пневматичного пристрою в голову своїй малолітній сестрі. Постраждалу дитину госпіталізували.
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Про це пише Оксана Борисюк на сторінці "Типова Ратнівщина" у Facebook.
"У сім'ї Свєти і Саши Бенедисюків моїх однокласників та жителів нашого селища сталася страшна біда старша дівчинка вистрілила в голову меншій із пневматичної зброї.Зараз дівчинка в Луцьку в лікарні в реанімації...в день вони витрачають 4-5 тис грн. Ми хочемо трішки зібрати коштів на лікування маленького янголятка і допомогти їй вижити. Всіх небайдужих прошу долучитись!", - йдеться в дописі.
Кошти перераховувати на картку мами дівчинки 4149 4978 5548 7569 Бенедисюк С. В.
Нагадаємо, що в селищі Ратне 6-річна школярка з необережності здійснила постріл із пневматичного пристрою в голову своїй малолітній сестрі. Постраждалу дитину госпіталізували.
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