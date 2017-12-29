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Маленька волинянка, в яку стріляла сестра, потребує допомоги

Маленька волинянка, в яку стріляла сестра, потребує допомоги
Маленькій волинянці, якій 6-річна сестра вистрілила у голову з рушниці, потрібні кошти на лікування.

Про це пише Оксана Борисюк на сторінці "Типова Ратнівщина" у Facebook.

"У сім'ї Свєти і Саши Бенедисюків моїх однокласників та жителів нашого селища сталася страшна біда старша дівчинка вистрілила в голову меншій із пневматичної зброї.Зараз дівчинка в Луцьку в лікарні в реанімації...в день вони витрачають 4-5 тис грн. Ми хочемо трішки зібрати коштів на лікування маленького янголятка і допомогти їй вижити. Всіх небайдужих прошу долучитись!", - йдеться в дописі.

Кошти перераховувати на картку мами дівчинки 4149 4978 5548 7569 Бенедисюк С. В.

Нагадаємо, що в селищі Ратне 6-річна школярка з необережності здійснила постріл із пневматичного пристрою в голову своїй малолітній сестрі. Постраждалу дитину госпіталізували.

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Теги: дитина, допомога, кошти
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