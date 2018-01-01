Ми воювали на Сході за те, щоб тут було мирно, - Ігор Лапін про арешт Надії Савченко
Сьогодні, 18:01
Народний депутат України Ігор Лапін прокоментував голосування за зняття депутатської недоторканності, дозвіл затримати та арештувати народного депутата Надії Савченко.
“Ми йшли на вибори і обіцяли голосувати за зняття депутатської недоторканності. І я проголосую “за”. Будучи твоїм побратимом, і даючи тобі можливість довести те, що ти сказала в ЗМІ, що це твоя спецоперація”, - звернувся з трибуни Ігор Лапін.
Парламентар пояснив, що рішення голосувати приймав не лише під впливом відео, яке показували під час виступу Генерального прокурова у парламенті. Була можливість проаналізувати інформацію 8-го полку спецназу, керівництва СБУ та ГПУ. Розмовляли з побратимами з “Айдару”. Свою невинуватість Савченко може доводити в суді, або спростовувати звинувачення.
В одному з ефірів нардеп уточнив, що воювали на Сході для того, щоб на іншій території було мирно. А щоб суспільство не робило суб'єктивних висновків і порівнянь, треба розуміти, що якщо людина поводить себе як герой в 2014 році, то це їй не дає індульгенцію в 2018.
Нагадаємо, Ігор Лапін – побратим Савченко, він командир 2-ї штурмової роти «Захід» батальйону «Айдар», доброволець як і Надія Савченко.
Верховна Рада України, 22 березня, підтримала подання Генерального прокурора України про зняття депутатської недоторканності, дозвіл на затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генеральна прокуратура підозрює її в скоєнні низки злочинів проти основ національної безпеки. Суд ухвалив рішення, про взяття під варту Надії Савченко строком на 59 діб – до 20 травня – без права внесення застави.
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“Ми йшли на вибори і обіцяли голосувати за зняття депутатської недоторканності. І я проголосую “за”. Будучи твоїм побратимом, і даючи тобі можливість довести те, що ти сказала в ЗМІ, що це твоя спецоперація”, - звернувся з трибуни Ігор Лапін.
Парламентар пояснив, що рішення голосувати приймав не лише під впливом відео, яке показували під час виступу Генерального прокурова у парламенті. Була можливість проаналізувати інформацію 8-го полку спецназу, керівництва СБУ та ГПУ. Розмовляли з побратимами з “Айдару”. Свою невинуватість Савченко може доводити в суді, або спростовувати звинувачення.
В одному з ефірів нардеп уточнив, що воювали на Сході для того, щоб на іншій території було мирно. А щоб суспільство не робило суб'єктивних висновків і порівнянь, треба розуміти, що якщо людина поводить себе як герой в 2014 році, то це їй не дає індульгенцію в 2018.
Нагадаємо, Ігор Лапін – побратим Савченко, він командир 2-ї штурмової роти «Захід» батальйону «Айдар», доброволець як і Надія Савченко.
Верховна Рада України, 22 березня, підтримала подання Генерального прокурора України про зняття депутатської недоторканності, дозвіл на затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генеральна прокуратура підозрює її в скоєнні низки злочинів проти основ національної безпеки. Суд ухвалив рішення, про взяття під варту Надії Савченко строком на 59 діб – до 20 травня – без права внесення застави.
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