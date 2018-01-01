Ми воювали на Сході за те, щоб тут було мирно, - Ігор Лапін про арешт Надії Савченко

Народний депутат Українипрокоментував голосування за зняття депутатської недоторканності, дозвіл затримати та арештувати народного депутата“Ми йшли на вибори і обіцяли голосувати за зняття депутатської недоторканності. І я проголосую “за”. Будучи твоїм побратимом, і даючи тобі можливість довести те, що ти сказала в ЗМІ, що це твоя спецоперація”, - звернувся з трибуни Ігор Лапін.Парламентар пояснив, що рішення голосувати приймав не лише під впливом відео, яке показували під час виступу Генерального прокурова у парламенті. Була можливість проаналізувати інформацію 8-го полку спецназу, керівництва СБУ та ГПУ. Розмовляли з побратимами з “Айдару”. Свою невинуватість Савченко може доводити в суді, або спростовувати звинувачення.В одному з ефірів нардеп уточнив, що воювали на Сході для того, щоб на іншій території було мирно. А щоб суспільство не робило суб'єктивних висновків і порівнянь, треба розуміти, що якщо людина поводить себе як герой в 2014 році, то це їй не дає індульгенцію в 2018.Нагадаємо, Ігор Лапін – побратим Савченко, він командир 2-ї штурмової роти «Захід» батальйону «Айдар», доброволець як і Надія Савченко.Верховна Рада України, 22 березня, підтримала подання Генерального прокурора України про зняття депутатської недоторканності, дозвіл на затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.Генеральна прокуратура підозрює її в скоєнні низки злочинів проти основ національної безпеки. Суд ухвалив рішення, про взяття під варту Надії Савченко строком на 59 діб – до 20 травня – без права внесення застави.