У Луцьку організовують автоквест, аби допомогти хворій дівчині





Захід відбудеться 30 березня. Місце старту - Театральний майдан. Про це пишуть у спільноті АвтоКвест



«Візьми участь у квесті — зроби добру справу! Дуже добра і хороша дівчина потребує допомоги! Фіксованої вартості гри немає, хто на скільки спроможний.Всі виручені кошти передамо на лікування», - йдеться у повідомленні.



Для гри потрібно:

авто;

доступ до мережі інтернет;

карта, gps або ж інші засоби орієнтації в просторі;

стандартний набір квестера(ліхтарик, ручка, папір та ін.);

Місце старту - Театральний майдан

Час брифінгу - 20:30

Вартість - залежить від кількості команд.



Реєстація на гру за посиланням:

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