У Луцьку організовують автоквест, аби допомогти хворій дівчині
Сьогодні, 16:21
Аби допомогти лучанці Валентині Горайчук поїхати на лікування до Києва, у Луцьку влаштовують благодійний автопробіг.
Захід відбудеться 30 березня. Місце старту - Театральний майдан. Про це пишуть у спільноті АвтоКвест «Благодійна гра».
«Візьми участь у квесті — зроби добру справу! Дуже добра і хороша дівчина потребує допомоги! Фіксованої вартості гри немає, хто на скільки спроможний.Всі виручені кошти передамо на лікування», - йдеться у повідомленні.
Для гри потрібно:
авто;
доступ до мережі інтернет;
карта, gps або ж інші засоби орієнтації в просторі;
стандартний набір квестера(ліхтарик, ручка, папір та ін.);
Місце старту - Театральний майдан
Час брифінгу - 20:30
Вартість - залежить від кількості команд.
Реєстація на гру за посиланням: https://quest.wtf/games/perevozchyk-nachalo-24
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Захід відбудеться 30 березня. Місце старту - Театральний майдан. Про це пишуть у спільноті АвтоКвест «Благодійна гра».
«Візьми участь у квесті — зроби добру справу! Дуже добра і хороша дівчина потребує допомоги! Фіксованої вартості гри немає, хто на скільки спроможний.Всі виручені кошти передамо на лікування», - йдеться у повідомленні.
Для гри потрібно:
авто;
доступ до мережі інтернет;
карта, gps або ж інші засоби орієнтації в просторі;
стандартний набір квестера(ліхтарик, ручка, папір та ін.);
Місце старту - Театральний майдан
Час брифінгу - 20:30
Вартість - залежить від кількості команд.
Реєстація на гру за посиланням: https://quest.wtf/games/perevozchyk-nachalo-24
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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