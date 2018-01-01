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У Луцьку організовують автоквест, аби допомогти хворій дівчині

У Луцьку організовують автоквест, аби допомогти хворій дівчині
Аби допомогти лучанці Валентині Горайчук поїхати на лікування до Києва, у Луцьку влаштовують благодійний автопробіг.

Захід відбудеться 30 березня. Місце старту - Театральний майдан. Про це пишуть у спільноті АвтоКвест «Благодійна гра».

«Візьми участь у квесті — зроби добру справу! Дуже добра і хороша дівчина потребує допомоги! Фіксованої вартості гри немає, хто на скільки спроможний.Всі виручені кошти передамо на лікування», - йдеться у повідомленні.

Для гри потрібно:
авто;
доступ до мережі інтернет;
карта, gps або ж інші засоби орієнтації в просторі;
стандартний набір квестера(ліхтарик, ручка, папір та ін.);
Місце старту - Театральний майдан
Час брифінгу - 20:30
Вартість - залежить від кількості команд.

Реєстація на гру за посиланням: https://quest.wtf/games/perevozchyk-nachalo-24

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Теги: допомога, Валентина Горайчук, благодійність, автоквест
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