Палиця отримав надбавку до зарплати
Сьогодні, 13:55
Голові Волинської обласної ради Ігорю Палиці збільшили щомісячну надбавку за вислугу років до заробітної плати.
За це проголосували під час сесії Волиньради 31 травня.
Надбавка становитиме 20% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. Однак Палиця наголосив, що просто не має можливості відмовитися від надбавки. Також він нагадав, що його зарплата залишається в обласному бюджеті і так буде із надбавкою, та повідомив, що задля запобігання корупційних ризиків сам за рішення не голосуватиме.
«Вона не йде мені в кишеню, як і вся зарплата, залишається в бюджеті, тому це формальне рішення», - сказав Палиця.
У підсумку проект рішення підтримали 55 депутатів.
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За це проголосували під час сесії Волиньради 31 травня.
Надбавка становитиме 20% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. Однак Палиця наголосив, що просто не має можливості відмовитися від надбавки. Також він нагадав, що його зарплата залишається в обласному бюджеті і так буде із надбавкою, та повідомив, що задля запобігання корупційних ризиків сам за рішення не голосуватиме.
«Вона не йде мені в кишеню, як і вся зарплата, залишається в бюджеті, тому це формальне рішення», - сказав Палиця.
У підсумку проект рішення підтримали 55 депутатів.
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Коментарі 1
Бідолашка, немає чим свої вертольоти заправляти, треба надбавка! Дайте ще 300% до зарплати і все-рівно буде мало!
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