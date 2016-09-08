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Палиця отримав надбавку до зарплати

Палиця отримав надбавку до зарплати
Голові Волинської обласної ради Ігорю Палиці збільшили щомісячну надбавку за вислугу років до заробітної плати.

За це проголосували під час сесії Волиньради 31 травня.

Надбавка становитиме 20% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. Однак Палиця наголосив, що просто не має можливості відмовитися від надбавки. Також він нагадав, що його зарплата залишається в обласному бюджеті і так буде із надбавкою, та повідомив, що задля запобігання корупційних ризиків сам за рішення не голосуватиме.

«Вона не йде мені в кишеню, як і вся зарплата, залишається в бюджеті, тому це формальне рішення», - сказав Палиця.

У підсумку проект рішення підтримали 55 депутатів.

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Теги: зарплата, Палиця, Волиньрада
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Коментарі 1
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Бідолашка, немає чим свої вертольоти заправляти, треба надбавка! Дайте ще 300% до зарплати і все-рівно буде мало!
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