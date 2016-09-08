Палиця отримав надбавку до зарплати

Голові Волинської обласної ради Ігорю Палиці збільшили щомісячну надбавку за вислугу років до заробітної плати.За це проголосували під час сесії Волиньради 31 травня.Надбавка становитиме 20% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. Однак Палиця наголосив, що просто не має можливості відмовитися від надбавки. Також він нагадав, що його зарплата залишається в обласному бюджеті і так буде із надбавкою, та повідомив, що задля запобігання корупційних ризиків сам за рішення не голосуватиме.«Вона не йде мені в кишеню, як і вся зарплата, залишається в бюджеті, тому це формальне рішення», - сказав Палиця.У підсумку проект рішення підтримали 55 депутатів.