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Після 19 червня штрафуватимуть за відсутність індивідуального смітника

Після 19 червня штрафуватимуть за відсутність індивідуального смітника
Муніципали попередили мешканців приватного сектору Луцька, що з 20 червня будуть штрафувати за відсутність індивідуального контейнера для сміття.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у Facebook.

Муніципали нагадали, що до 19 червня згідно з «Правилами благоустрою міста Луцька» мешканці зобов’язані придбати індивідуальні контейнери для збору сміття в ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» або в спеціалізованих магазинах.

Вже з 20 червня, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька складатимуть на громадян, які не придбали індивідуальні контейнери для сміття, адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу обсягом 340-1320 гривень.


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Теги: муніципали, Луцьк
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Коментарі 1
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а чий вже то родич - власник заводу з випуску контейнерів для сміття?
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