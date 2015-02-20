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Засідання виборчкому щодо луцьких «відкликанців» знову не відбулося

Засідання виборчкому щодо луцьких «відкликанців» знову не відбулося
У Луцьку 2 червня вкотре не змогли провести засідання міської виборчої комісії, одне з питань порядку денного якого стосувалося ухвалення рішення щодо відкликання депутатів. Причина – відсутність кворуму.

Усього на засідання прийшли 6 з 18 членів комісії. Для ухвалення ж рішень необхідно було б хоча б 10 голосів.

Голова комісії Леонід Будцев розповів, що повідомив про засідання усіх членів комісії. Хтось, за його інформацією, не прийшов через сімейні обставини, ще хтось – через хворобу, причина відсутності декого з членів комісії невідома.

Станом на 09:25 присутні лише 6 членів комісії.

Нагадаємо, 31 травня засідання виборчкому саботували представники Опозиційного блоку.

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Теги: Луцьк, політика, депутати
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