Засідання виборчкому щодо луцьких «відкликанців» знову не відбулося
Сьогодні, 09:26
У Луцьку 2 червня вкотре не змогли провести засідання міської виборчої комісії, одне з питань порядку денного якого стосувалося ухвалення рішення щодо відкликання депутатів. Причина – відсутність кворуму.
Усього на засідання прийшли 6 з 18 членів комісії. Для ухвалення ж рішень необхідно було б хоча б 10 голосів.
Голова комісії Леонід Будцев розповів, що повідомив про засідання усіх членів комісії. Хтось, за його інформацією, не прийшов через сімейні обставини, ще хтось – через хворобу, причина відсутності декого з членів комісії невідома.
Станом на 09:25 присутні лише 6 членів комісії.
Нагадаємо, 31 травня засідання виборчкому саботували представники Опозиційного блоку.
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Усього на засідання прийшли 6 з 18 членів комісії. Для ухвалення ж рішень необхідно було б хоча б 10 голосів.
Голова комісії Леонід Будцев розповів, що повідомив про засідання усіх членів комісії. Хтось, за його інформацією, не прийшов через сімейні обставини, ще хтось – через хворобу, причина відсутності декого з членів комісії невідома.
Станом на 09:25 присутні лише 6 членів комісії.
Нагадаємо, 31 травня засідання виборчкому саботували представники Опозиційного блоку.
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