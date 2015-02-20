Засідання виборчкому щодо луцьких «відкликанців» знову не відбулося

У Луцьку 2 червня вкотре не змогли провести засідання міської виборчої комісії, одне з питань порядку денного якого стосувалося ухвалення рішення щодо відкликання депутатів. Причина – відсутність кворуму.Усього на засідання прийшли 6 з 18 членів комісії. Для ухвалення ж рішень необхідно було б хоча б 10 голосів.Голова комісіїрозповів, що повідомив про засідання усіх членів комісії. Хтось, за його інформацією, не прийшов через сімейні обставини, ще хтось – через хворобу, причина відсутності декого з членів комісії невідома.Станом на 09:25 присутні лише 6 членів комісії.Нагадаємо, 31 травня засідання виборчкому