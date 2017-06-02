«Діти наших Героїв»: у «ПортСity» - свято для дітей волинських атовців. ФОТО

У торгово-розважальному центрі «ПортСity» з ініціативи волонтерського руху «Меценати для солдата» влаштували свято для 450 дітей учасників антитерористичної операції.Захід відбувся у Міжнародний день захисту дітей, 1 червня.Масштабне свято для дітей, чиї батьки є учасниками та ветеранами АТО, та тих, чиї батьки загинули на війні, зібрало майже півтисячі дітей. Малеча веселилася на території роледрому торгово-розважального центру. До слова, подібний захід у Луцьку організовують вже втретє поспіль.Вітала гостей зі святом директор «ПортСity». Вона подякувала тим, хто захищав наш спокій на Сході.«В особі ваших дітей ми щиро вдячні за можливість приєднатися до Руслана і для всіх вас надати цю можливість відпочивати у нашому торговому центрі. Велика подяка вам від наших акціонерів. Ми завжди раді вас бачити, я щиро вам кланяюся і завжди хочу, щоб ви приходили до нас не тільки на такі заходи, а щодня», - мовила Антоненко. Протягом двох років у закладі організували 157 заходів для дітей. І вже планують наступні – у липні тут влаштують величезний ярмарок професій.Опісля співзасновник волонтерського руху «Меценати від солдата» за дорученням та прохання родин Небесного Легіону та бійців АТО вручив Антоненко нагороду за патріотизм та любов до Батьківщини – пам’ятну медаль «За гідність та патріотизм». Жінка розчулилася та зауважила, що робила це не заради відзнак, а заради щасливих дитячих очей. Опісля вона додала, що ТРЦ і надалі співпрацюватиме із волонтерами, аби дарувати малечі свято.«Я робила те, чого прагне душа», - розповіла згодом Антоненко. Мовляв, усі розуміють, що дітям, які втратили батьків, ніщо їх не замінить. Однак треба максимально намагатися розважити дітей, хай навіть маленькими вчинками хоч трохи розраджувати малечу.Організатори зауважили, що цьогоріч для родин загиблих атовців із області вперше організували доїзд від Волинської ОДА. Таким чином, майже сотня дітей із віддалених куточків змогла потрапити на свято. Діткам, які прибули, та навіть тим, хто не зміг потрапити на свято, завдяки співпраці із бізнесом передали подарункові пакунки від корпорації «Nestle» із солодощами та смаколиками.Тож очільника ОДАтакож запросили до слова.Губернатор зауважив: дуже радий, що йому вдалося долучитися до такого заходу.«Я щиро радий, пане Руслане. Дякую за те, що ви нас погодилися прийняти в сім’ю. Ми любимо дітей та Героїв, ми поважаємо всіх, то любить Україну.. Я радий, що ми змогли долучитися до свята, що діти веселі і в них сяють очі», - зауважив посадовець.Він висловив сподівання, що з участю ОДА вдасться ще плідніше працювати.«Діти повинні відчувати не тільки любов і ласку, а й спілкуватися між собою, вони діти Героїв. А діти Героїв повинні відчувати підтримку, бо ми плекаємо нове покоління патріотів», - мовив посадовець. Савченко закликав батьків до спілкування та зустрічей, аби мати змогу влаштовувати такі радісні дні для дітей частіше.«В мене двері відкриті для кожного, замка чи охорони немає. Є проблеми – заходьте, я за свої словам несу відповідальність», - підсумував він. Натомість очільнику ОДА подарували крашанки, намальовані дітьми атовців.Опісля слово взяла дружина загиблого учасника АТО. Жінка подякувала організаторам дійства за те, що дають змогу дітям усміхатися.«Ми дуже вдячні і щиро здивовані, що вперше до програми включилася адміністрація і надала транспорт, аби приїхати», - сказала Шепелюк.Вона висловила сподівання на співпрацю в майбутньому. Адже втрата батька для дітей нічим незамінна, та за 3 роки дружини та діти вже не такі сірі, адже відчувають турботу та навчилися знову жити. Тепер вони можуть допомагати тим, хто вперше зіткнувся із проблемами, з якими вони вже навчилися справлятися.Опісля всі дружно вітали сина атовця та волонтерки, який сьогодні святкував 8-річчя. Оминути увагою таку подію оминути не змогли – хлопчику подарували сертифікати на іграшки та оптику, а також розваги.А після офіційного відкриття розваги продовжилися. У програмі – перегляди мультиків, майстер-класи, боді-арт для дітей, міні-футбол, аніматори та актори на ходулях, а також лотерея, де розігрували чимало цінних подарунків. В епіцентрі уваги опинився велосипед, на який «поклали око» чимало хлопчаків.Малеча розбігалася навсібіч, аби встигнути спробувати якнайбільше розваг. Боєць 51-ї бригадиприйшов на свято з двома дітьми – 3-річною Яриною та 8-річним Іллею. Чоловік розповідає, що на цьому дійстві - вперше, проте дуже задоволений, що зміг привести дітей, яким вже не вдавалося всидіти на місці. Сину найбільше до душі припали батути, а доньці - ліпка із пластиліну та кульки.«Дітям це дуже потрібно. У батьків часом проблеми, а діткам важко це зрозуміти, вони не так це сприймають. Хлопці, як приходять з передової, зазвичай дуже схвильовані, а діти на це дуже реагують. Від часу, коли я повернувся, минуло роки, все вже трохи вляглося, нині ми маємо змогу поспілкуватися з побратимами, а діти теж – залюбки між собою знайомляться і дружать», - додав Слободянюк.7-річната 9-річнасьогодні прийшли сюди разом із мамою, яка є військовослужбовцем частини 2466 в Луцьку.«Дітки мої в захваті, дуже задоволені, та й мені подобається теж. Ми вперше в Луцьку на такому заході, нещодавно переїхали, але я дуже задоволена», - розповілаЇї дівчатам найбільше сподобалися ролики, які є улюбленою розвагою дітей.Під час заходу, поки одних діток розмальовували, а інші грали в футбол, паралельно тривала вікторина. Чи не найбільшим щасливчиком дня став 9-річний Любомир, який виграв велосипед. Тож просто на роледромі хлопець взявся випробовувати свою нову техніку.«Ми сьогодні, завдячуючи Меценатам, виграли для наймолодшого сина велосипед. Він спочатку, прийшовши на це дійство, сказав мені «Тату, я не хочу велосипед». От ніби відчував», - сміється батько хлопчика. Чоловік був мобілізованим у прикордонні війська та служив на Сході України.Зрештою, на цьому розваги зовсім не завершилися. Діти продовжували насолоджуватися гарним днем в компанії інших малюків а далі на них чекали зустрічі з поліцейськими, байкерами, та звісно, чимало подарунків.