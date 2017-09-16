У Луцьку відбудеться чемпіонат з мото-дрегрейсингу

У Луцьк 24 червня відбудеться Чемпіонат України з мото-дрегрейсингу, другий етап PROUDRS Професійної Української дрег-рейсингової серії.Захід пройде на військовому аеродромі, - інформує прес-служба Луцької міської ради.Понад 50 пілотів надпотужних та неймовірно швидких дрегстерів з України та не тільки продемонструють глядачам всю свою міцьДрег-рейсинг - це заїзд на 402 метри, де головне – якнайшвидше проїхати дистанцію та показати найкращий час. Також у парних заїздах, звісно, потрібно виграти у суперника.В дрег-рейсингу беруть участь спеціально підготовлені автомобілі, які називаються дрегстерами. Потужність машин до 10 000 кінських сил. Розгін до першої сотні за 0,4 секунди. За 402 метри дрегстери розганяються до 530 кілометрів на годину. Це рівень світового дрегрейсингу.В Україні є дрегстери потужністю від 1000 до 4000 тисяч кінських сил з розгоном до першої сотні за 0,8 секунди та з набором швидкості до 350 кілометрів на годину. І всі ці машини та мотоцикли приїдуть у Луцьк вже 24 червня на аеродром (вул. Ківерцівська, 85). На PROUDRS спортсмени змагатимуться у п’яти класах автомобілів та трьох класах мотоциклів. Отже вісім класів та потужна боротьба в кожному класі очікує глядачів.Зазначається, що для глядачів організують стантрайдинг-шоу. Організатори змагань побудують на аеродромі VIP-трибуни на 300 посадочних місць, створять парк сервісу для пілотів, побудують 20-метрову сцену. Буде встановлений великий екран 6х4 м. Понад 150 бетонних блоків та 2 кілометри огорожі забезпечать безпеку глядачів на змаганні.За детальнішою інформацією слідкуйте на: www.dragukraine.com/