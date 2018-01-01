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Луцькі муніципали знесли незаконно встановлені сараї. ФОТО

Луцькі муніципали знесли незаконно встановлені сараї. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Стрілецькій, 71, інспектори муніципальної варти демонтували незаконно встановлені сараї.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

«Мешканці незаконно облаштували там незрозуміло що. Після проведених робіт, інспектори зачистили територію від сміття та вивезли його на полігон твердих побутових відходів», - пишуть у прес-службі.

Також муніципали зазначили, що 7 червня за цією ж адресою демонтували металевий гараж. Їм допомагали місцеві жителі.

«Вже пообіді, інспектори демонтували дерев’яну конструкцію по вулиці Стрілецькій, 63», - резюмують муніципали.

Луцькі муніципали знесли незаконно встановлені сараї. ФОТО
Луцькі муніципали знесли незаконно встановлені сараї. ФОТО
Луцькі муніципали знесли незаконно встановлені сараї. ФОТО
Луцькі муніципали знесли незаконно встановлені сараї. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій
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Коментарі 1
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Герої! Покращили в кризу життя людям! На руках носити скоро будуть! ПРИБЕРІТЬ БОМЖАТНИК НА ПЕРЕМОГИ ПІД МОСТОМ! Чи то руки замазати треба, то не цікаво, там бабла нема?
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