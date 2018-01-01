Луцькі муніципали знесли незаконно встановлені сараї. ФОТО
Сьогодні, 09:15
У Луцьку, на вулиці Стрілецькій, 71, інспектори муніципальної варти демонтували незаконно встановлені сараї.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
«Мешканці незаконно облаштували там незрозуміло що. Після проведених робіт, інспектори зачистили територію від сміття та вивезли його на полігон твердих побутових відходів», - пишуть у прес-службі.
Також муніципали зазначили, що 7 червня за цією ж адресою демонтували металевий гараж. Їм допомагали місцеві жителі.
«Вже пообіді, інспектори демонтували дерев’яну конструкцію по вулиці Стрілецькій, 63», - резюмують муніципали.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
«Мешканці незаконно облаштували там незрозуміло що. Після проведених робіт, інспектори зачистили територію від сміття та вивезли його на полігон твердих побутових відходів», - пишуть у прес-службі.
Також муніципали зазначили, що 7 червня за цією ж адресою демонтували металевий гараж. Їм допомагали місцеві жителі.
«Вже пообіді, інспектори демонтували дерев’яну конструкцію по вулиці Стрілецькій, 63», - резюмують муніципали.
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Коментарі 1
Герої! Покращили в кризу життя людям! На руках носити скоро будуть! ПРИБЕРІТЬ БОМЖАТНИК НА ПЕРЕМОГИ ПІД МОСТОМ! Чи то руки замазати треба, то не цікаво, там бабла нема?
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