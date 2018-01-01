Луцькі муніципали знесли незаконно встановлені сараї. ФОТО

У Луцьку, на вулиці Стрілецькій, 71, інспектори муніципальної варти демонтували незаконно встановлені сараї.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.«Мешканці незаконно облаштували там незрозуміло що. Після проведених робіт, інспектори зачистили територію від сміття та вивезли його на полігон твердих побутових відходів», - пишуть у прес-службі.Також муніципали зазначили, що 7 червня за цією ж адресою демонтували металевий гараж. Їм допомагали місцеві жителі.«Вже пообіді, інспектори демонтували дерев’яну конструкцію по вулиці Стрілецькій, 63», - резюмують муніципали.