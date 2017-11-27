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Волинянин, який через невдале пірнання опинився в інвалідному візку, потребує допомоги

Волинянин, який через невдале пірнання опинився в інвалідному візку, потребує допомоги
Жителю села Сошичне Камінь-Каширського району Олександру Романюку потрібні кошти на реабілітацію.

Після невлалого пірнання у ставок в Боголюбах минулого року хлопець опинився в інвалідному візку.

Впоратися із недугою йому допомагають усі рідні та його кохана дівчина. Проте для того, щоб хлопець став на ноги, потрібно продовжувати курс реабілітації. Раніше Олександр вже лікувався у приватному центрі села Боратин і відчув певні результати, але для того, аби продовжити лікування, необхідні чималі кошти.

"Позитивні зміни є, але вони дуже повільні і потребують терпіння і зусиль. Відчуття відновились на 80 відсотків, зараз працюю над рухами та хотьбою. Але найгірше, що не все залежить від моїх зусиль ти сили волі, без грошей у процесі реабілітації, на жаль, ніяк", - розповідає хлопець.

Тож близькі Олександра Романюка та сам хлопець звертаються за допомогою до небайдужих людей допомогти отримати можливість продовжити лікування та перебування в реабілітаційному центрі.

Реквізити 4149 4991 0708 6447
Романюк Олександр Миколайович
Тел (066) 022 17 91

Волинянин, який через невдале пірнання опинився в інвалідному візку, потребує допомоги
Волинянин, який через невдале пірнання опинився в інвалідному візку, потребує допомоги

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Теги: Олександр Романюк, пірнання, ставок, реабілітація, допомога, Волинь
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