Волинянин, який через невдале пірнання опинився в інвалідному візку, потребує допомоги

Жителю села Сошичне Камінь-Каширського районупотрібні кошти на реабілітацію.Після невлалого пірнання у ставок в Боголюбах минулого року хлопець опинився в інвалідному візку.Впоратися із недугою йому допомагають усі рідні та його кохана дівчина. Проте для того, щоб хлопець став на ноги, потрібно продовжувати курс реабілітації. Раніше Олександр вже лікувався у приватному центрі села Боратин і відчув певні результати, але для того, аби продовжити лікування, необхідні чималі кошти."Позитивні зміни є, але вони дуже повільні і потребують терпіння і зусиль. Відчуття відновились на 80 відсотків, зараз працюю над рухами та хотьбою. Але найгірше, що не все залежить від моїх зусиль ти сили волі, без грошей у процесі реабілітації, на жаль, ніяк", - розповідає хлопець.Тож близькі Олександра Романюка та сам хлопець звертаються за допомогою до небайдужих людей допомогти отримати можливість продовжити лікування та перебування в реабілітаційному центрі.