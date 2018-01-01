Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька

Небайдужі лучани зібрали гроші, засоби гігієни, а також принесли їжу для бабусі, яка опинилася у лікарні без допомоги рідних.Про церозповіла жінка, яка лежить у лікарні разом з бабусею і яка декілька днів тому і закликала у мережі допомогти самотній бабусі.Нагадаємо, 16 червня у мережі розповіли про бабусю, яка потрапила до лікарні із тріщиною в хребті. Їй відмовилися допомагати рідні, а донька просто кинула слухавку, коли бабуся до неї зателефонувала з проханням позичити грошей.Наразі ж відомо, що для лікування бабусі небайдужі люди зібрали понад 4 тисячі гривень, їй принесли також одяг, їжу та засоби гігієни.«Бабуся дуже вдячна всім і щаслива, що є такі люди», – розповіла жінка, яка ініціювала збір допомоги.