вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька

Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
Небайдужі лучани зібрали гроші, засоби гігієни, а також принесли їжу для бабусі, яка опинилася у лікарні без допомоги рідних.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла жінка, яка лежить у лікарні разом з бабусею і яка декілька днів тому і закликала у мережі допомогти самотній бабусі.

Нагадаємо, 16 червня у мережі розповіли про бабусю, яка потрапила до лікарні із тріщиною в хребті. Їй відмовилися допомагати рідні, а донька просто кинула слухавку, коли бабуся до неї зателефонувала з проханням позичити грошей.

Наразі ж відомо, що для лікування бабусі небайдужі люди зібрали понад 4 тисячі гривень, їй принесли також одяг, їжу та засоби гігієни.

«Бабуся дуже вдячна всім і щаслива, що є такі люди», – розповіла жінка, яка ініціювала збір допомоги.

Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, Луцьк, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Шкода бабусю
Відповісти
Вибір редактора
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Навпроти Львівської міськради дівчата влаштували оголену фотосесію. ФОТО
Сьогодні, 14:45
У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір
Сьогодні, 14:35
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
Сьогодні, 14:31
17-річній волинянці, яка перебуває в комі після аварії, збирали кошти
Сьогодні, 14:14
Правоохоронці відшукали двох зниклих волинян
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
У мережі закликають допомогти самотній бабусі в лікарні Луцька У мережі закликають допомогти самотній бабусі в лікарні Луцька
16 червень, 20:38
Чоловіку, який підпалив себе у центрі Луцька, пересадили шкіру Чоловіку, який підпалив себе у центрі Луцька, пересадили шкіру
07 червень, 12:00
Шукають кошти на операцію бабусі з геріатричного пансіонату Луцька Шукають кошти на операцію бабусі з геріатричного пансіонату Луцька
28 травень, 10:33
У луцькій лікарні замінять ліфти У луцькій лікарні замінять ліфти
26 травень, 07:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Кропивницькому – масове отруєння собак
Сьогодні, 15:24
 0
У Луцьку зловили грабіжника
Сьогодні, 14:56
 0
На Волині поліція знищила посіви маку у полі
Сьогодні, 14:53
 0
Навпроти Львівської міськради дівчата влаштували оголену фотосесію. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
У Луцьку просять відремонтувати аварійний двір
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8