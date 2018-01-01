Марить побачити океан і дельфінів: просять привітати сина загиблого бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Свій 14-тий День народження 21 червня святкує черговий іменинник із числа діток Небесного Легіону –. Він є сином– сержанта, командира відділення 51-шої окремої механізованої бригади, який трагічно загинув 1 серпня 2014 року неподалік с. Петрівське Шахтарського р-ну Донецької обл. при підриві вантажівки на протитанковій міні. Разом із Русланом тоді пішли із життя ще п’ятеро військовослужбовців. Похований Герой на кладовищі у с. Озерце Ківерцівського р-ну Волинської обл., посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. А на фасаді Жидичинської ЗОШ, випускником якої був Руслан, встановлено меморіальну дошку.Основні роки навчання Андрій виховувався у Липлянській школі-інтернаті. Юнак чесно зізнається, що не дуже старається здобувати освіту, тому й успішність його низька. Основними предметами, які викликають у Андрія хоч якийсь інтерес, є «столярна справа» та фізкультура, найменше йому до вподоби математика та література. Батько хлопця був автослюсарем, займався ремонтом автомобілів – тож не дивно, що юнак у виборі професії рівняється саме на нього. Проте найбільшим захопленням нашого іменинника є футбол, він просто марить цією командною грою.В основному, друзі Андрійка – це такі ж діти, як і він, що проживають в інтернаті. До обов’язків хлопців належить прибирання своїх кімнат та території, застилання уранці своїх ліжок, чергування в їдальні. А також Андрій тепло і довірливо спілкується з багатьма волонтерами, які йому допомагають, у тому числі, і нашого проекту. Він навіть склав список завдань для себе, які пообіцяв щодня виконувати: хлопець зобов’язався слідкувати за своєю поведінкою, думати перед тим, як щось зробити, не прогулювати школу, слухатися дорослих та допомагати молодшим, і ще багато інших підпунктів. Та поки що йому це вдається не до кінця.Завдяки волонтерам та львівським «Пластунам», Андрію вдалося чи не вперше виїхати за межі своєї області, до чарівного містечка Славське, що в Карпатах. Вражень після подорожі у хлопця було через край. Він із захватом розповідав: «Як це круто - спускатися на лижах з гори!!! А саме круте – то санки, бо швидко!!!»Минулого літа Андрію пощастило також потрапити до табору в Замлинні та побувати у Болгарії. Перша у житті подорож за кордон відбулася зусиллями небайдужих людей і лишила незабутній слід у свідомості юнака. Його заповітні бажання – побувати на морі та велосипед – здійснилися стараннями тих же волонтерів.Зробити сюрприз хлопцю може кожен, привітавши його з Днем народження на свій розсуд.Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Калуш Андрій - 14 років (21.06.2004). Ківерцівський р-н. Зріст: 150 см; Розмір взуття: 37-38.