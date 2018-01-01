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Люди вимагають відремонтувати скандальну дорогу на Волині

Люди вимагають відремонтувати скандальну дорогу на Волині
У селі Карпилівка Ківерцівського району молодь ініціювала збір коштів для будівнитва сільської дороги. Основу дороги — проклали.

Майже щодня щебеневе покриття знищують вантажівки. Люди знову рахують ями під ногами, - повідомляє ВРД НСТУ.

Суперечки на карпилівській дорозі тривають понад місяць. Селяни розповідають: втомилися блокувати рух вантажного транспорту через село.

В цю ділянку дороги люди вклали власні кошти. Роботи вже розпочались: поклали щебеневу суміш під асфальт, яка коштує понад 300 тисяч гривень.

Сільський голова Юрій Федорчук розповів: «Це – дорога обласного значення Сильне-Карпилівка-Цумань-Яківці. Дороги комунальної власності ми намагаємся ремонтувати за свій кошт, за допомогою жителів нашого села».

Місцевий житель Олександр Тарасюк переконує, що представники влади ніби і співчувають, але в реальності допомоги люди поки не відчули.

На проблемну ділянку дороги сільрада просила гроші у депутатів. Написали звернення і до чиновників всіх рівнів. Зі слів сільського голови, у перспективному плані відповідна дорога зазначена. Проблемну ділянку запланували покривати асфальтом з протилежного боку і лише – 300 метрів. Кошти на співфінансування незабаром отримає Цуманська ОТГ.



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Теги: ремонт, дорога
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