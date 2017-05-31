У хлопця на Волині відібрали «футболку Путіна»





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Атовець Юліан Матвійчук розповів, що несподівану знахідку вдалося виявити на одному з пляжів Шацьких озер, де відпочивали молоді люди. Бійцям АТО вони представилися робітниками, найнятими священиком однієї з місцевих православних церков.



Власник футболки зізнався, що таку футболку йому подарували в православній церкві УПЦ (МП).



«Ми провели з хлопцем необхідну роз’яснювальну роботу», – сказав Матвійчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неприємну історію на Шацьких озерах потрапив молодий чоловік, який відпочивав на пляжі у футболці із гербом РФ та написом «Россия».Про це пише ВолиньUA Атовецьрозповів, що несподівану знахідку вдалося виявити на одному з пляжів Шацьких озер, де відпочивали молоді люди. Бійцям АТО вони представилися робітниками, найнятими священиком однієї з місцевих православних церков.Власник футболки зізнався, що таку футболку йому подарували в православній церкві УПЦ (МП).«Ми провели з хлопцем необхідну роз’яснювальну роботу», – сказав Матвійчук.

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