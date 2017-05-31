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У хлопця на Волині відібрали «футболку Путіна»

У хлопця на Волині відібрали «футболку Путіна»
У неприємну історію на Шацьких озерах потрапив молодий чоловік, який відпочивав на пляжі у футболці із гербом РФ та написом «Россия».

Про це пише ВолиньUA.

Атовець Юліан Матвійчук розповів, що несподівану знахідку вдалося виявити на одному з пляжів Шацьких озер, де відпочивали молоді люди. Бійцям АТО вони представилися робітниками, найнятими священиком однієї з місцевих православних церков.

Власник футболки зізнався, що таку футболку йому подарували в православній церкві УПЦ (МП).

«Ми провели з хлопцем необхідну роз’яснювальну роботу», – сказав Матвійчук.

У хлопця на Волині відібрали «футболку Путіна»

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Теги: інцидент, Волинь
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