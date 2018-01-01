Як треба звільнити землю, то на людей байдуже, – підприємець про Центральний ринок

Підприємецькаже, що влада Луцька дала документи на оренду торгових площ на Центральному ринку, а тепер це право забирає.Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.Підприємець Тетяна Біскуп розповіла, що ззаключали договір про оренду торгових місць під ринком.«Із підприємцями не вели переговорів щодо цього питання. Там 11 секторів євроконтейнерів, облаштована бруківка. Біля 1000 доларів вклала кожна людина на облаштування території. Із 2002 року люди сплачували збір у казну міста. Коли потрібні гроші – потрібні люди, коли треба звільнити землю – людей немає», - заявила підприємець.Радник мерасказав, що на вкладення бруківки ніхто не давав дозволу.«Будь-хто зможе покласти бруківку на Театральному майдані, посадити там дерево і сказати: «Я буду тут торгувати», - відзначив Поліщук.