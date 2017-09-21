Вийшов з дитсадка і зник: у Луцьку загубився 4-річний хлопчик. ФОТО

У Луцьку зник 4-річний хлопчик-аутист, який вийшов з дитсадка на вулиці Кравчука та зник у невідомому напрямку.Про це написавна своїй сторінці у Facebook., 18.03.2014, житель м. Луцьк, вул. Кравчука 3/66», - пише чоловік.Відомо, що хлопчик вийшов з дитячого садка і зник. Він був одягнений в сині брюки, синю безрукавку та сіру шапку.Зауважимо, що зріст Данила становить близько 1 метру.Юрій Микитюк зазначив, що хлопчик не говорить.Усіх, хто бачив хлопчика, просять повідомляти у поліцію.