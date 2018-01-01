Волинян просять допомогти на лікування паралізованому 27-річному чоловікові





Нагадаємо, що влітку 2017 року він



Медики врятували життя хлопцеві: операція була надскладною, лікування довготривалим, але ноги досі залишаються паралізованими.



Після довготривалого відновлення у реабілітаційному комплексі «АГАПЕ» у лютому 2018 року, майже через рік з моменту травмування, Іван зміг самостійно сидіти та їсти з допомогою спеціального фіксатора. Молодий хлопець має реальні шанси стати на ноги. Пройшов реабілітацію у Львівському військовому госпіталі. Вартість реабілітаційних заходів становила 650 гривень за один день. Лікування тривало два тижні. Небайдужі люди відгукнулися тоді на збір коштів, адже родина уже витратила на лікування усі свої збереження. На картку надійшло 16 000 гривень.



Реабілітація у Львові закінчилася, Іван зараз вдома, у рідному селі. Результати лікування втішають: хлопець почав краще втримувати рівновагу, розвинув окремі навички, які втратив унаслідок травми. Хлопець щодня старанно виконує вправи та призначення реабілітологів і лікарів.



Наразі Іван має намір їхати в село Боратин у реабілітаційний центр «АГАПЕ». Однак для цього потрібні кошти, яких у родини немає.



Тож, усіх у кого є бажання і можливість допомогти цьому сильному духом молодому чоловікові, кошти можна переказати на картку (ПриватБанк): 4149 4978 4766 2717 Сидорчук Ольга Миколаївна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-річний Іван Фісюк із села Залухів Ратнівського району Волинської області потребує допомоги на лікування.Нагадаємо, що влітку 2017 року він отримав важку травм у – перелом п’ятого шийного хребця з пошкодженням спинного мозку, - пише газета РатнівщинаМедики врятували життя хлопцеві: операція була надскладною, лікування довготривалим, але ноги досі залишаються паралізованими.Після довготривалого відновлення у реабілітаційному комплексі «АГАПЕ» у лютому 2018 року, майже через рік з моменту травмування, Іван зміг самостійно сидіти та їсти з допомогою спеціального фіксатора. Молодий хлопець має реальні шанси стати на ноги. Пройшов реабілітацію у Львівському військовому госпіталі. Вартість реабілітаційних заходів становила 650 гривень за один день. Лікування тривало два тижні. Небайдужі люди відгукнулися тоді на збір коштів, адже родина уже витратила на лікування усі свої збереження. На картку надійшло 16 000 гривень.Реабілітація у Львові закінчилася, Іван зараз вдома, у рідному селі. Результати лікування втішають: хлопець почав краще втримувати рівновагу, розвинув окремі навички, які втратив унаслідок травми. Хлопець щодня старанно виконує вправи та призначення реабілітологів і лікарів.Наразі Іван має намір їхати в село Боратин у реабілітаційний центр «АГАПЕ». Однак для цього потрібні кошти, яких у родини немає.Тож, усіх у кого є бажання і можливість допомогти цьому сильному духом молодому чоловікові, кошти можна переказати на картку

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