Стало відомо про стан жінки, яка потрапила під колеса тролейбуса у Луцьку





Про це розповів розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, - пишуть



Нагадаємо, страшний випадок трапився у вівторок, 3 липня, на вулиці Василя Мойсея.



У постраждалої не лише травма руки, на яку наїхав тролейбус, а й складна політравма – закрита травма живота і грудної клітки.

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