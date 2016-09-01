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Стало відомо про стан жінки, яка потрапила під колеса тролейбуса у Луцьку

Стало відомо про стан жінки, яка потрапила під колеса тролейбуса у Луцьку
Жінка, якій тролейбус переїхав руку у Луцьку, перебуває у відділенні інтенсивної терапії міської клінічної лікарні.

Про це розповів розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, - пишуть Волинські Новини.

Нагадаємо, страшний випадок трапився у вівторок, 3 липня, на вулиці Василя Мойсея.

У постраждалої не лише травма руки, на яку наїхав тролейбус, а й складна політравма – закрита травма живота і грудної клітки.

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Теги: тролейбус, Луцьк, лікарня, травма, ДТП
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