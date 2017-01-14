У КП «Ласка» - новий директор

Наталія Рудь.



Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.



Нагадаємо, раніше в.о. директора був Сергія Скумса.



Депутат зазначив, що Наталія Рудь - узгоджений представник від багатьох зоозахисників, громадських організацій та активістів.



«Незабаром переможець конкурсу буде офіційно призначений на посаду», - йдеться у дописі.

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