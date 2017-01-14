У КП «Ласка» - новий директор
Сьогодні, 17:05
У Луцьку провели конкурс на заміщення посади директора КП «Ласка». Директором підприємства стала Наталія Рудь.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.
Нагадаємо, раніше в.о. директора був Сергія Скумса.
Депутат зазначив, що Наталія Рудь - узгоджений представник від багатьох зоозахисників, громадських організацій та активістів.
«Незабаром переможець конкурсу буде офіційно призначений на посаду», - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.
Нагадаємо, раніше в.о. директора був Сергія Скумса.
Депутат зазначив, що Наталія Рудь - узгоджений представник від багатьох зоозахисників, громадських організацій та активістів.
«Незабаром переможець конкурсу буде офіційно призначений на посаду», - йдеться у дописі.
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