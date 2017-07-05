У Луцьку відновили електропостачання після пожежі на підстанції
Сьогодні, 14:20
На усіх луцьких вулицях відновили електропостачання після пожежі на трансформаторній підстанції, що на Центральному ринку.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів технічний директор обленерго Володимир Перчук.
Нагадаємо, у четвер, 19 липня, близько 18:20 на підстанції виникла пожежа.
Через аварію центральна частина Луцька залишилася без світла.
Станом на 20 липня електропостачання відновили на усіх вулицях. За словами Володимира Перчука, остаточно причину пожежі визначать за декілька днів.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів технічний директор обленерго Володимир Перчук.
Нагадаємо, у четвер, 19 липня, близько 18:20 на підстанції виникла пожежа.
Через аварію центральна частина Луцька залишилася без світла.
Станом на 20 липня електропостачання відновили на усіх вулицях. За словами Володимира Перчука, остаточно причину пожежі визначать за декілька днів.
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