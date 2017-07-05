У Луцьку відновили електропостачання після пожежі на підстанції





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів технічний директор обленерго Володимир Перчук.



Нагадаємо, у четвер, 19 липня, близько 18:20



Через аварію центральна частина Луцька залишилася без світла.



Станом на 20 липня електропостачання відновили на усіх вулицях. За словами Володимира Перчука, остаточно причину пожежі визначать за декілька днів.

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