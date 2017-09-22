За мить до зливи: світлини дощового неба над Луцьком. ФОТО





Час від часу важкі чорні хмари виливали із себе дощ, який декілька разів протягом дня рясно окропив місто і змусив лучан ховатися під парасолями.



Утім, краса та насиченість кольорів дощового неба – неймовірні. Щоправда, ми не завжди маємо нагоду та настрій підняти очі вгору та помилуватися цією красою. Фотограф Катерина Приступа створила декілька світлин дощового неба над Луцьком за мить до зливи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Важке дощове небо нависало над Луцьком протягом усього дня 24 липня.Час від часу важкі чорні хмари виливали із себе дощ, який декілька разів протягом дня рясно окропив місто і змусив лучан ховатися під парасолями.Утім, краса та насиченість кольорів дощового неба – неймовірні. Щоправда, ми не завжди маємо нагоду та настрій підняти очі вгору та помилуватися цією красою. Фотографстворила декілька світлин дощового неба над Луцьком за мить до зливи.

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