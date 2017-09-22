За мить до зливи: світлини дощового неба над Луцьком. ФОТО
24 липень, 22:57
Важке дощове небо нависало над Луцьком протягом усього дня 24 липня.
Час від часу важкі чорні хмари виливали із себе дощ, який декілька разів протягом дня рясно окропив місто і змусив лучан ховатися під парасолями.
Утім, краса та насиченість кольорів дощового неба – неймовірні. Щоправда, ми не завжди маємо нагоду та настрій підняти очі вгору та помилуватися цією красою. Фотограф Катерина Приступа створила декілька світлин дощового неба над Луцьком за мить до зливи.
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Час від часу важкі чорні хмари виливали із себе дощ, який декілька разів протягом дня рясно окропив місто і змусив лучан ховатися під парасолями.
Утім, краса та насиченість кольорів дощового неба – неймовірні. Щоправда, ми не завжди маємо нагоду та настрій підняти очі вгору та помилуватися цією красою. Фотограф Катерина Приступа створила декілька світлин дощового неба над Луцьком за мить до зливи.
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