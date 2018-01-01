Втікали від вогню через вікно: багатодітна сім’я з Волині лишилася без даху над головою
Сьогодні, 11:20
У селі селі Хорлупи Ківерцівського району в багатодітної сім’ї Лотоцьких вщент згоріла хата.
Пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 липня, - розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost сестра потерпілої Людмила.
За словами жінки, ввечері родина готувала їжу на грубі, що знаходилася в коридорі. Вочевидь, із неї випала жарина і це ніхто не помітив. Уночі Лотоцькі відчули запах диму, однак вихід з помешкання уже заблокував вогонь.
«Вони вилазили через вікно. Хата була дерев’яна…Поки приїхала пожежна уже не було що гасити. Добре, що хоч живі залишилися», - зазначила Людмила.
У пожежі згоріли всі речі та документи Лотоцьких. Без даху над головою лишилися батьки – Інна та Петро Лотоцькі, а також діти – 10-річний Володимир, 18-річний Тарас та 20-річна Дарина. Тепер сім’я мешкає у хліві.
Наймолодшого хлопчика забрала до себе Людмила, а дівчину – тітка. Родина звернулася у сільську раду, аби їм виділили гроші на купівлю нового житла або ж реконструкцію хліва, проте поки питання не розглядали.
Усіх, хто хоче допомогти родині Лотоцьких, просять переказувати гроші на картку 5168757306888423.
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Пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 липня, - розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost сестра потерпілої Людмила.
За словами жінки, ввечері родина готувала їжу на грубі, що знаходилася в коридорі. Вочевидь, із неї випала жарина і це ніхто не помітив. Уночі Лотоцькі відчули запах диму, однак вихід з помешкання уже заблокував вогонь.
«Вони вилазили через вікно. Хата була дерев’яна…Поки приїхала пожежна уже не було що гасити. Добре, що хоч живі залишилися», - зазначила Людмила.
У пожежі згоріли всі речі та документи Лотоцьких. Без даху над головою лишилися батьки – Інна та Петро Лотоцькі, а також діти – 10-річний Володимир, 18-річний Тарас та 20-річна Дарина. Тепер сім’я мешкає у хліві.
Наймолодшого хлопчика забрала до себе Людмила, а дівчину – тітка. Родина звернулася у сільську раду, аби їм виділили гроші на купівлю нового житла або ж реконструкцію хліва, проте поки питання не розглядали.
Усіх, хто хоче допомогти родині Лотоцьких, просять переказувати гроші на картку 5168757306888423.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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