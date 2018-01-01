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Втікали від вогню через вікно: багатодітна сім’я з Волині лишилася без даху над головою

Втікали від вогню через вікно: багатодітна сім’я з Волині лишилася без даху над головою
У селі селі Хорлупи Ківерцівського району в багатодітної сім’ї Лотоцьких вщент згоріла хата.

Пожежа трапилася у ніч з 18 на 19 липня, - розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost сестра потерпілої Людмила.

За словами жінки, ввечері родина готувала їжу на грубі, що знаходилася в коридорі. Вочевидь, із неї випала жарина і це ніхто не помітив. Уночі Лотоцькі відчули запах диму, однак вихід з помешкання уже заблокував вогонь.

«Вони вилазили через вікно. Хата була дерев’яна…Поки приїхала пожежна уже не було що гасити. Добре, що хоч живі залишилися», - зазначила Людмила.

У пожежі згоріли всі речі та документи Лотоцьких. Без даху над головою лишилися батьки – Інна та Петро Лотоцькі, а також діти – 10-річний Володимир, 18-річний Тарас та 20-річна Дарина. Тепер сім’я мешкає у хліві.

Наймолодшого хлопчика забрала до себе Людмила, а дівчину – тітка. Родина звернулася у сільську раду, аби їм виділили гроші на купівлю нового житла або ж реконструкцію хліва, проте поки питання не розглядали.

Усіх, хто хоче допомогти родині Лотоцьких, просять переказувати гроші на картку 5168757306888423.
Втікали від вогню через вікно: багатодітна сім’я з Волині лишилася без даху над головою
Втікали від вогню через вікно: багатодітна сім’я з Волині лишилася без даху над головою
Втікали від вогню через вікно: багатодітна сім’я з Волині лишилася без даху над головою

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Теги: пожежа, допомога, Хорлупи
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