Допоможіть почути світ: маленька волинянка потребує допомоги. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Дівчинка не чує та не розмовляє. Про те, що дитина не чує, батьки запідозрили ще два роки тому, однак у районній лікарні запевнили, що все нормально.



"Подивилися, там нема чим дивится "Вона чує. Подивіться вдома, поспостерігайте". Ми, мабуть, ще місяців два вдома пробули", - пригадує мама Олена Усік.



Та коли батки побували у луцькій клініці, дізналися що у дитини повна глухота. Лікарі запевняють, що у чим молодшому віці прооперуват дитину, тим вищі шанси, що вона чутиме та розмовлятиме.



У черзі на безкоштовну операцію дівчинка лише 205-та, однак грає роль ще й дорогоцінний час. На операцію треба 30 тисяч євро,яких родина із маленкго волинського села немає. Батько дівчинки на заробітки, а братик і сестричка ходять у ліс збирати чорниці. Та наразі всім миром вдалося назбирати лише 200 тисяч гривень.



Тому допомогти дитині закликають усіх небайдужих.



Допомогти маленькій Маргаритці почути світ може кожен, переказавши кошти на



картку ПриватБанку 5168742603244579 (Усік Олена Володимирівна).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трирічна Марграрита із села Верхи Камінь-Каширського району не чує - дівчинка потребує кохлеарної імплантації, однак операція коштує 30 тисяч євро.Про це йдеться у сюжеті ТСН. Дівчинка не чує та не розмовляє. Про те, що дитина не чує, батьки запідозрили ще два роки тому, однак у районній лікарні запевнили, що все нормально."Подивилися, там нема чим дивится "Вона чує. Подивіться вдома, поспостерігайте". Ми, мабуть, ще місяців два вдома пробули", - пригадує мамаТа коли батки побували у луцькій клініці, дізналися що у дитини повна глухота. Лікарі запевняють, що у чим молодшому віці прооперуват дитину, тим вищі шанси, що вона чутиме та розмовлятиме.У черзі на безкоштовну операцію дівчинка лише 205-та, однак грає роль ще й дорогоцінний час. На операцію треба 30 тисяч євро,яких родина із маленкго волинського села немає. Батько дівчинки на заробітки, а братик і сестричка ходять у ліс збирати чорниці. Та наразі всім миром вдалося назбирати лише 200 тисяч гривень.Томузакликають усіх небайдужих.Допомогти маленькій Маргаритці почути світ може кожен, переказавши кошти накартку ПриватБанку 5168742603244579 (Усік Олена Володимирівна).

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