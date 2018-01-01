«Пробач, що не вберегли», - мама Роми Гальчика

Мама маленького волинянина, якийвід раку, опублікувала світлини хлопчика за день до смерті.Про ценаписала у спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя» у соціальній мережі Facebook.«Остання наша прогулянка, за день до ... Нічого не передбачало біди. Запам'ятайте його таким. Ромочка, я знаю, ти ще тут, пробач, що не вберегли, пробач, що не спасли, ми зробили все, ти знаєш, я люблю тебе, ти мій найкращий син, ти моя радість, і так буде завжди», - зазначила мама хлопчика.нагадаємо, тіло померлого від раку маленького волинянина Роми Гальчикау середу, 1 серпня.