«Пробач, що не вберегли», - мама Роми Гальчика
Сьогодні, 21:12
Мама маленького волинянина Романа Гальчика, який помер під час лікування від раку, опублікувала світлини хлопчика за день до смерті.
Про це Світлана Гальчик написала у спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя» у соціальній мережі Facebook.
«Остання наша прогулянка, за день до ... Нічого не передбачало біди. Запам'ятайте його таким. Ромочка, я знаю, ти ще тут, пробач, що не вберегли, пробач, що не спасли, ми зробили все, ти знаєш, я люблю тебе, ти мій найкращий син, ти моя радість, і так буде завжди», - зазначила мама хлопчика.
нагадаємо, тіло померлого від раку маленького волинянина Роми Гальчика привезуть в Україну у середу, 1 серпня.
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Про це Світлана Гальчик написала у спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя» у соціальній мережі Facebook.
«Остання наша прогулянка, за день до ... Нічого не передбачало біди. Запам'ятайте його таким. Ромочка, я знаю, ти ще тут, пробач, що не вберегли, пробач, що не спасли, ми зробили все, ти знаєш, я люблю тебе, ти мій найкращий син, ти моя радість, і так буде завжди», - зазначила мама хлопчика.
нагадаємо, тіло померлого від раку маленького волинянина Роми Гальчика привезуть в Україну у середу, 1 серпня.
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