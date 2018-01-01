У Луцьку чоловік випав з балкону і потребує допомоги. ФОТО
Сьогодні, 08:15
У Луцьку 40-річний чоловік Василь Гєрман випав із балкону і зламав хребет. Тепер він потребує матеріальної допомоги.
Про це у спільноті "Наш Луцьк" у Facebook написав користувач Дмитро Байда.
Автор допису повідомляє, що трагедія сталася 30 червня. Наразі ж Василь Гєрман знаходиться в лікарні з діагнозом хребетно-спінально-торокальною травмою.
"Оперування дуже небезпечне, адже після травми в легенях почалась набиратись вода. Про те, що поламані ребра, лопатка, суглоби навіть важко і говорити. У перші дні вдавалось впоратись із фінансовии труднощами, хоч це і дуже важко (середня сума щодня - тисяча гривень)", - пише автор.
Окрім того, за його словами, складною обставиною у сім'ї є ще й те, що у матері Василя виявили рак мозку, тому ситуація справді дуже і дуже важка.
Відомо, що зараз потерпілий паралізований.
"Попри те, що немає ціни людського життя, все ж родина потребує величезної суми на лікування. Ваші перераховані кошти стануть благодійною лептою для порятунку та одужання постраждалого. Пам'ятаймо, що ніхто ні від чого не застрахований, тому краще давати, ніж брати", - написав Дмитро Байда.
Він також вказав реквізити: 5168755103339707 Романюк Наталія Яківна (сестра). Тел +380679989849. Луцька міська клінічна лікарня. Відділення нейрохірургії. Палата 616.
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Про це у спільноті "Наш Луцьк" у Facebook написав користувач Дмитро Байда.
Автор допису повідомляє, що трагедія сталася 30 червня. Наразі ж Василь Гєрман знаходиться в лікарні з діагнозом хребетно-спінально-торокальною травмою.
"Оперування дуже небезпечне, адже після травми в легенях почалась набиратись вода. Про те, що поламані ребра, лопатка, суглоби навіть важко і говорити. У перші дні вдавалось впоратись із фінансовии труднощами, хоч це і дуже важко (середня сума щодня - тисяча гривень)", - пише автор.
Окрім того, за його словами, складною обставиною у сім'ї є ще й те, що у матері Василя виявили рак мозку, тому ситуація справді дуже і дуже важка.
Відомо, що зараз потерпілий паралізований.
"Попри те, що немає ціни людського життя, все ж родина потребує величезної суми на лікування. Ваші перераховані кошти стануть благодійною лептою для порятунку та одужання постраждалого. Пам'ятаймо, що ніхто ні від чого не застрахований, тому краще давати, ніж брати", - написав Дмитро Байда.
Він також вказав реквізити: 5168755103339707 Романюк Наталія Яківна (сестра). Тел +380679989849. Луцька міська клінічна лікарня. Відділення нейрохірургії. Палата 616.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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