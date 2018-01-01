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Розповіли деталі скандалу, через який закривають луцьку автостанцію

Розповіли деталі скандалу, через який закривають луцьку автостанцію
На автостанції запевняють, що припиняють діяльність через рейдерське захоплення та інші дії підприємця Юрія Геруна.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підприємець Олександр Грицик, який теж працює на автостанції, розповів, що Юрій Герун має намір розгорнути діяльність на місці знесених у липні муніципалами зі скандалом МАФів.

«Він загнав сюди спецтехніку, нерухоме майно підняв краном, розвернув. Хотів знімати асфальтне покриття, щоб вже рити фундамент. Без єдиного дозволу, без паперу. Міська рада каже, що він незареєстрований власник. Як то «незареєстрований»? Він діє самозахватом. В нього за документами площа одна, а по факту займає набагато більше», - розповів Олександр Грицик.

Підприємець додав, що Юрій Герун має намір зрівняти площу, де ще є залишки демонтованих кіосків, та залити фундамент, незважаючи на те, що на території є нерухоме майно ПрАТ «ВОПАС» - туалет.

На автостанції переконують, що Юрій Герун та міська рада чинять свавілля щодо ПрАТ «ВОПАС».

Нагадаємо, на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси. Таке рішення прийняли через рейдерське захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС».

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Теги: автостанція, протест, Луцьк, транспорт
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Коментарі 2
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капєц... і ми все так хаваєм? інема нікому до цьго діла. Ау влада!!! Чи може в обласному центрі взагалі автостанція не потрібна ??
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Тобто керівництво автостанції шантажує цілу область із-за того, що не може дійти згоди з підприємцем і хоче, щоб на тому місці були споруди МАФи "своєї людини"? за такі фокуси, перше, що потрібно, це попрощатися з таким керівництвом автостанції, яке саботує роботу.
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