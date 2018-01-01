Розповіли деталі скандалу, через який закривають луцьку автостанцію

Юрія Геруна.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підприємець Олександр Грицик, який теж працює на автостанції, розповів, що Юрій Герун має намір розгорнути діяльність на місці знесених у липні муніципалами зі скандалом МАФів.



«Він загнав сюди спецтехніку, нерухоме майно підняв краном, розвернув. Хотів знімати асфальтне покриття, щоб вже рити фундамент. Без єдиного дозволу, без паперу. Міська рада каже, що він незареєстрований власник. Як то «незареєстрований»? Він діє самозахватом. В нього за документами площа одна, а по факту займає набагато більше», - розповів Олександр Грицик.



Підприємець додав, що Юрій Герун має намір зрівняти площу, де ще є залишки демонтованих кіосків, та залити фундамент, незважаючи на те, що на території є нерухоме майно ПрАТ «ВОПАС» - туалет.



На автостанції переконують, що Юрій Герун та міська рада чинять свавілля щодо ПрАТ «ВОПАС».



Нагадаємо, на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автостанції запевняють, що припиняють діяльність через рейдерське захоплення та інші дії підприємцяУ коментаріпідприємець, який теж працює на автостанції, розповів, що Юрій Герун має намір розгорнути діяльність на місці знесених у липні муніципалами зі скандалом МАФів.«Він загнав сюди спецтехніку, нерухоме майно підняв краном, розвернув. Хотів знімати асфальтне покриття, щоб вже рити фундамент. Без єдиного дозволу, без паперу. Міська рада каже, що він незареєстрований власник. Як то «незареєстрований»? Він діє самозахватом. В нього за документами площа одна, а по факту займає набагато більше», - розповів Олександр Грицик.Підприємець додав, що Юрій Герун має намір зрівняти площу, де ще є залишки демонтованих кіосків, та залити фундамент, незважаючи на те, що на території є нерухоме майно ПрАТ «ВОПАС» - туалет.На автостанції переконують, що Юрій Герун та міська рада чинять свавілля щодо ПрАТ «ВОПАС».Нагадаємо, на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси . Таке рішення прийняли через рейдерське захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС».

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