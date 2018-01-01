Чи закриють луцьку автостанцію: коли озвучать рішення
Сьогодні, 15:17
Чи закриють автостанцію на вулиці Конякіна через незаконну діяльність підприємця, чи звідси таки продовжать їздити автобуси, стане відомо завтра після зустрічі із представниками влади.
Про це у коментарі повідомила виконувач обов’язків голови правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.
Жінка розповіла, що з автостанції зверталися до різних органів, тут вже були представники ОДА та поліція.
«По ситуації ми будемо бачити – будемо відкривати завтра автовокзал чи ні. Попереджені всі перевізники», - сказала Гітун.
За її словами, завтра о 9 ранку на території автостанції відбудеться зустріч із представниками ОДА і саме тоді й стане відомо, закриють АС чи ні.
«Я не можу сказати, що закриваємо. Є сприяння, ми змушені були підняти на ноги владу. Якщо в 9 годині ми побачимо, що є підтримка, ми будемо працювати», - додала жінка. Якщо ж не буде порозуміння та підтримки із боку влади, рейси переведуть на Львівську (автостанція №2).
Попри це, зараз на території підприємства розклеєні оголошення, що завтра АС припиняє роботу.
Нагадаємо, на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси. Таке рішення прийняли через рейдерське захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС».
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Про це у коментарі повідомила виконувач обов’язків голови правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.
Жінка розповіла, що з автостанції зверталися до різних органів, тут вже були представники ОДА та поліція.
«По ситуації ми будемо бачити – будемо відкривати завтра автовокзал чи ні. Попереджені всі перевізники», - сказала Гітун.
За її словами, завтра о 9 ранку на території автостанції відбудеться зустріч із представниками ОДА і саме тоді й стане відомо, закриють АС чи ні.
«Я не можу сказати, що закриваємо. Є сприяння, ми змушені були підняти на ноги владу. Якщо в 9 годині ми побачимо, що є підтримка, ми будемо працювати», - додала жінка. Якщо ж не буде порозуміння та підтримки із боку влади, рейси переведуть на Львівську (автостанція №2).
Попри це, зараз на території підприємства розклеєні оголошення, що завтра АС припиняє роботу.
Нагадаємо, на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси. Таке рішення прийняли через рейдерське захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Щоб такого не було більше автостанції повинні бути в комуналтній власності громади,змінити керівника
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