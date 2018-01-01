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Чи закриють луцьку автостанцію: коли озвучать рішення

Чи закриють луцьку автостанцію: коли озвучать рішення
Чи закриють автостанцію на вулиці Конякіна через незаконну діяльність підприємця, чи звідси таки продовжать їздити автобуси, стане відомо завтра після зустрічі із представниками влади.

Про це у коментарі повідомила виконувач обов’язків голови правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.

Жінка розповіла, що з автостанції зверталися до різних органів, тут вже були представники ОДА та поліція.

«По ситуації ми будемо бачити – будемо відкривати завтра автовокзал чи ні. Попереджені всі перевізники», - сказала Гітун.

За її словами, завтра о 9 ранку на території автостанції відбудеться зустріч із представниками ОДА і саме тоді й стане відомо, закриють АС чи ні.

«Я не можу сказати, що закриваємо. Є сприяння, ми змушені були підняти на ноги владу. Якщо в 9 годині ми побачимо, що є підтримка, ми будемо працювати», - додала жінка. Якщо ж не буде порозуміння та підтримки із боку влади, рейси переведуть на Львівську (автостанція №2).

Попри це, зараз на території підприємства розклеєні оголошення, що завтра АС припиняє роботу.

Нагадаємо, на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси. Таке рішення прийняли через рейдерське захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС».


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Теги: автостанція, закриття, Луцьк
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Коментарі 1
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Щоб такого не було більше автостанції повинні бути в комуналтній власності громади,змінити керівника
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