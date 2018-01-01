Чи закриють луцьку автостанцію: коли озвучать рішення





Про це у коментарі повідомила виконувач обов’язків голови правління ПрАТ «ВОПАС» Наталія Гітун.



Жінка розповіла, що з автостанції зверталися до різних органів, тут вже були представники ОДА та поліція.



«По ситуації ми будемо бачити – будемо відкривати завтра автовокзал чи ні. Попереджені всі перевізники», - сказала Гітун.



За її словами, завтра о 9 ранку на території автостанції відбудеться зустріч із представниками ОДА і саме тоді й стане відомо, закриють АС чи ні.



«Я не можу сказати, що закриваємо. Є сприяння, ми змушені були підняти на ноги владу. Якщо в 9 годині ми побачимо, що є підтримка, ми будемо працювати», - додала жінка. Якщо ж не буде порозуміння та підтримки із боку влади, рейси переведуть на Львівську (автостанція №2).



Попри це, зараз на території підприємства розклеєні оголошення, що завтра АС припиняє роботу.



Нагадаємо, на





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чи закриють автостанцію на вулиці Конякіна через незаконну діяльність підприємця, чи звідси таки продовжать їздити автобуси, стане відомо завтра після зустрічі із представниками влади.Про це у коментарі повідомила виконувач обов’язків голови правління ПрАТ «ВОПАС»Жінка розповіла, що з автостанції зверталися до різних органів, тут вже були представники ОДА та поліція.«По ситуації ми будемо бачити – будемо відкривати завтра автовокзал чи ні. Попереджені всі перевізники», - сказала Гітун.За її словами, завтра о 9 ранку на території автостанції відбудеться зустріч із представниками ОДА і саме тоді й стане відомо, закриють АС чи ні.«Я не можу сказати, що закриваємо. Є сприяння, ми змушені були підняти на ноги владу. Якщо в 9 годині ми побачимо, що є підтримка, ми будемо працювати», - додала жінка. Якщо ж не буде порозуміння та підтримки із боку влади, рейси переведуть на Львівську (автостанція №2).Попри це, зараз на території підприємства розклеєні оголошення, що завтра АС припиняє роботу.Нагадаємо, на автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси . Таке рішення прийняли через рейдерське захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС».

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