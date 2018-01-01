Юристка луцької автостанції заявила про побиття

Олена Черьомухи, підприємець Юрій Герун, через якого хочуть закрити автостанцію №1 у Луцьку, вдарив її кулаком в обличчя. Жінка звернулася із заявою до поліції.



Про це вона розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Черьомуха повідомила, що після дзвінка керівництва «ВОПАС», сьогодні близько 7ої години ранку приїхала на автостанцію, аби допомоги оформляти звернення тощо. Побачивши місце, де під наглядом Геруна працювали робітники, вона підійшла та попросила припинити роботи з прокладання електрокабелю до приїзду правоохоронців.



«На це Герун розвернувся і кулаком в обличчя наніс мені удар. Тут були ще люди, близько 10-ти людей це все бачили», - додала Черьомуха. Мовляв, чоловікові зробили зауваження, однак він натомість відповів, що є майстром спорту.



«Я звернулася із заявою про вчинення злочину щодо мене особисто до правоохоронних органів з огляду на ті події, які мали місце на автостанції, зокрема, побиття Геруном, рейдером автостанції, на мої вимоги зупинити його протиправні дії із монтажу електрокабелю», - розповіла Черьомуха.



Журналіст Інформаційного агентства ВолиньPost зв’язувалися із підприємцем телефоном, аби отримати його коментар. Однак чоловік, почувши, що телефонують журналісти, сказав «До побачення» та поклав слухавку. Більше додзвонитися до нього не вдалося.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що на захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном та пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС». Окрім того, на автостанції повідомили, що завтра вирішать, чи перенесуть рейси на Львівську, а також про те, що підприємству не вистачає платформ. Чи буде завтра працювати автостанція у звичному режимі з'ясовували правоохоронці.



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