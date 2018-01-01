Що даватимуть волинянкам у бейбі-боксах. ПЕРЕЛІК





20 червня 2018 року Уряд, відповідно до постанови № 512, затвердив порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Вартість пакунку становить близько 5 тис. гривень, - повідомили у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації.



Його видаватимуть жінкам під час виписки з пологового будинку.



Відтак, Мінсоцполітики визначило перелік дитячих товарів для комплектування пакунка.



Зокрема, подаємо перелік дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, що входитиме до «пакунку малюка», який вручатимуть при виписці молодим мамам.20 червня 2018 року Уряд, відповідно до постанови № 512, затвердив порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Вартість пакунку становить близько 5 тис. гривень, - повідомили у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації.Його видаватимуть жінкам під час виписки з пологового будинку.Відтак, Мінсоцполітики визначило перелік дитячих товарів для комплектування пакунка.Зокрема, подаємо перелік дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини.

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