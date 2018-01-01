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Що даватимуть волинянкам у бейбі-боксах. ПЕРЕЛІК

Що даватимуть волинянкам у бейбі-боксах. ПЕРЕЛІК
Повідомили, що входитиме до «пакунку малюка», який вручатимуть при виписці молодим мамам.

20 червня 2018 року Уряд, відповідно до постанови № 512, затвердив порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Вартість пакунку становить близько 5 тис. гривень, - повідомили у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації.

Його видаватимуть жінкам під час виписки з пологового будинку.

Відтак, Мінсоцполітики визначило перелік дитячих товарів для комплектування пакунка.

Зокрема, подаємо перелік дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини.

Що даватимуть волинянкам у бейбі-боксах. ПЕРЕЛІК
Що даватимуть волинянкам у бейбі-боксах. ПЕРЕЛІК
Що даватимуть волинянкам у бейбі-боксах. ПЕРЕЛІК

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Теги: діти, бейбі-бокси, допомога
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