Суддю з Волині через кримінал відсторонили від правосуддя
Сьогодні, 21:00
Вища рада правосуддя продовжила строк тимчасового відсторонення судді Шацького районного суду Наталії Сушик від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням її до кримінальної відповідальності.
Про це повідомили в управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.
Дії судді кваліфіковано за частиною 3 статті 368 КК України як прохання службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду у великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.
ЧИТАТИ ЩЕ: Луцький підприємець – посередник у справі Рачкова і шацької судді
Рішенням Вищої ради правосуддя від 14 червня суддю тимчасово, до 14 серпня 2018 року, відсторонено від здійснення правосуддя.
Постановою Генерального прокурора України від 2 серпня продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 26 жовтня 2018 року.
Сторона обвинувачення зазначає, що не мала можливості забезпечити досягнення всіх цілей, заради яких було застосовано тимчасове відсторонення судді. від здійснення правосуддя. Водночас у клопотанні зазначено, що продовжують існувати підстави для тимчасового відсторонення судді.
Вища рада правосуддя схвалила продовжити строк тимчасового відсторонення судді до 9 жовтня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.
Дії судді кваліфіковано за частиною 3 статті 368 КК України як прохання службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду у великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.
ЧИТАТИ ЩЕ: Луцький підприємець – посередник у справі Рачкова і шацької судді
Рішенням Вищої ради правосуддя від 14 червня суддю тимчасово, до 14 серпня 2018 року, відсторонено від здійснення правосуддя.
Постановою Генерального прокурора України від 2 серпня продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 26 жовтня 2018 року.
Сторона обвинувачення зазначає, що не мала можливості забезпечити досягнення всіх цілей, заради яких було застосовано тимчасове відсторонення судді. від здійснення правосуддя. Водночас у клопотанні зазначено, що продовжують існувати підстави для тимчасового відсторонення судді.
Вища рада правосуддя схвалила продовжити строк тимчасового відсторонення судді до 9 жовтня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Суддю з Волині через кримінал відсторонили від правосуддя
Сьогодні, 21:00
ПриватБанк пропонує волинянам послугу «Оплата частинами»*
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 серпня
Сьогодні, 20:00