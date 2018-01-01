Суддю з Волині через кримінал відсторонили від правосуддя

Вища рада правосуддя продовжила строксудді Шацького районного судувід здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням її до кримінальної відповідальності.Про це повідомили в управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.Дії судді кваліфіковано за частиною 3 статті 368 КК України як прохання службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду у великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.Рішенням Вищої ради правосуддя від 14 червня суддю тимчасово, до 14 серпня 2018 року, відсторонено від здійснення правосуддя.Постановою Генерального прокурора України від 2 серпня продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 26 жовтня 2018 року.Сторона обвинувачення зазначає, що не мала можливості забезпечити досягнення всіх цілей, заради яких було застосовано тимчасове відсторонення судді. від здійснення правосуддя. Водночас у клопотанні зазначено, що продовжують існувати підстави для тимчасового відсторонення судді.Вища рада правосуддя схвалила продовжити строк тимчасового відсторонення судді до 9 жовтня 2018 року.