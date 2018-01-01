Арештували землю під одним із луцьких ринків

На ділянку під ринком «Завокзальний» у Луцьку, що на вулиці Карпенка-Карого, 1, наклали арешт. Окрім того, Луцькій міській раді заборонили здійснювати поділ ділянки та реєструвати право власності до вирішення по суті позову від Волинської облспоживспілки.Про це йдеться в ухвалі про забезпечення позову Господарського суду Волинської області від 14 серпня.Волинська обласна облспоживспілка саме судиться щодо визнання недійним та скасування рішення Луцькради, якимпід ринком «Завокзальний». 10 серпня представники спілки додатково подали до суду заяву по забезпечення позову – у ній просили накласти арешт на ділянку під базаром, а також заборонити Луцькраді вчиняти низку дій із ділянкою. Мовляв, позивачу стало відомо, що КП «Луцькі ринки» уклало договори на землевпорядкувальні роботи на цю землю, зокрема, щодо її розподілу.Також Волинська облспоживспілка посилалася на те, що поділ спірної ділянки з боку Луцькради та КП «Луцькі ринки» до вирішення позову по суті свідчить про те, що вони збираються примусово звільнити землю від майна спілки. У такому випадку відновлення права на оренду облспоживспілкою може стати неможливим.Зрештою, суд наклав арешт на земельну ділянку на вулиці Карпенка-Карого, 1 до вирішення по суті позову щодо скасування дозволу на розподіл ділянки під «Завокзальним». Відтак, Луцькраді заборонили перешкоджати облспложивспілці використовувати землю, передавати її у власність чи оренду іншим особам, здійснювати поділ ділянки та реєструвати право постійного користування на новостворені земельні ділянки. Ухвала також забороняє муніципалітету вносити зміни до Держгеокадастру стосовно цієї ділянки, а аналогічну заборону видали й обласному управлінню Держгеокадастру.