У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Зазначимо, що горить магазин-кафе «Мирний», що розташований поблизу зупинки транспорту.



Загорання трапилося близько 15:15, 19 серпня.



Дим видно далеко за межами вулиці.



На місці працює 5 пожежних машин, поліцейські та швидка допомога.



Горить дах приміщення. Зібралося дуже багато людей.



Значна частина покрівлі знищена вогнем. В диму - частина вулиці Ковельської. Пожежники та поліція поки не коментують ситуацію.



Вогонь перекинувся на іншу частину будівлі.



Станом на 15:45 пожежу локалізували.



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