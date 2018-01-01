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У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку, на вулиці Ковельській, горить будівля.

Зазначимо, що горить магазин-кафе «Мирний», що розташований поблизу зупинки транспорту.

Загорання трапилося близько 15:15, 19 серпня.

Дим видно далеко за межами вулиці.

На місці працює 5 пожежних машин, поліцейські та швидка допомога.

Горить дах приміщення. Зібралося дуже багато людей.

Значна частина покрівлі знищена вогнем. В диму - частина вулиці Ковельської. Пожежники та поліція поки не коментують ситуацію.

Вогонь перекинувся на іншу частину будівлі.

Станом на 15:45 пожежу локалізували.
У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: пожежа, Луцьк, Ковельська, Мирний
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