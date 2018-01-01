У Луцьку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:23
У Луцьку, на вулиці Ковельській, горить будівля.
Зазначимо, що горить магазин-кафе «Мирний», що розташований поблизу зупинки транспорту.
Загорання трапилося близько 15:15, 19 серпня.
Дим видно далеко за межами вулиці.
На місці працює 5 пожежних машин, поліцейські та швидка допомога.
Горить дах приміщення. Зібралося дуже багато людей.
Значна частина покрівлі знищена вогнем. В диму - частина вулиці Ковельської. Пожежники та поліція поки не коментують ситуацію.
Вогонь перекинувся на іншу частину будівлі.
Станом на 15:45 пожежу локалізували.
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Зазначимо, що горить магазин-кафе «Мирний», що розташований поблизу зупинки транспорту.
Загорання трапилося близько 15:15, 19 серпня.
Дим видно далеко за межами вулиці.
На місці працює 5 пожежних машин, поліцейські та швидка допомога.
Горить дах приміщення. Зібралося дуже багато людей.
Значна частина покрівлі знищена вогнем. В диму - частина вулиці Ковельської. Пожежники та поліція поки не коментують ситуацію.
Вогонь перекинувся на іншу частину будівлі.
Станом на 15:45 пожежу локалізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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